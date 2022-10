Vila Nova x Cruzeiro: ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, DESFALQUES E PALPITES BRASILEIRÃO SÉRIE B, HOJE (14/10) – BOLA ROLANDO

A partida entre Vila Nova x Cruzeiro é válida pelo Brasileirão série B 2022. A bola rola HOJE (14/10) às 20:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Vila como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

20:30 Vila Nova x Cruzeiro Rodada 35

A transmissão das partidas da Série B do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para Acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Ao menos 10 times chegam com condições de subirem para a série A, incluindo o Cruzeiro, Vasco e Grêmio, Bahia e outros ex-campeões brasileiros.

Assim, como o público já sabe, quatro serão os times que terão acesso à serie A, e os times maiores já sonham em voltar à elite do futebol. Entretanto, não será fácil, pois os times de menor investimento tem tido cada vez mais destaque, assim como o Cuiabá, em 2020, que ganhou direito a disputar, pela primeira vez, a série A. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Provável VILA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Jean Martim (Ralf), Arthur Rezende e Wagner; Dentinho, Neto Pessoa e Hugo Cabral. Quem está fora: Matheus Mancini e Sousa estão no departamento médico, enquanto Kaio Nunes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Ruan Santos (Luís Felipe) e Eduardo Brock; Geovane Jesus, Filipe Machado, Willian Oliveira e Marquinhos Cipriano; Jajá (Luvannor), Bruno Rodrigues e Edu (Lincoln) Quem está fora: Paulo Pezzolano e Lucas Oliveira (suspensão); Chay, Neto Moura e Stênio (lesionados)

PALPITES

19:00 CSA 2 x 2 Londrina Rodada 35 20:30 Vila Nova 1 x 1 Cruzeiro Rodada 35 21:30 Novorizontino 2 x 1 Náutico Rodada 35

ÁRBITROS EM CAMPO

Função Nome Federação Árbitro Leandro Pedro Vuaden RS Árbitro Assistente 1 Lucio Beiersdorf Flor RS Árbitro Assistente 2 Luiza Naujorks Reis RS Quarto Árbitro Jean Carlos da Silva Narciso GO Árbitro de Vídeo Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) RS AVAR Andre da Silva Bitencourt RS Observador de VAR Marrubson Melo Freitas DF

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série B, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, veja a tabela de transmissão abaixo.

Canal 20:30 Vila Nova x Cruzeiro Rodada 35 PREMIERE sim SPORTV NÃO GLOBO NÃO GE.com Narração ao vivo

PLACAR AO VIVO

Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Mas, atente-se à nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

Times que disputarão a série B de 2022

A série B de 2022 será o campeonato mais disputado de toda a história. Com a participação de vários ex-campeões nacionais, destaca-se, por exemplo, Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, Cruzeiro, Chapecoense, dentre outros times que têm plenas condições de jogar a série A em 2023. Vamos aos atuais participantes:

Bahia que ficou em 18º (Série A) e tem como estádio a Arena Fonte Nova com capacidade de 47 907. Estado BA. Brusque de Santa Catarina que na temporada ficou em 12º. Manda seus jogos no Augusto Bauer que tem capacidade para 5 000 pessoas. Chapecoense de Chapecó Santa Catarina SC 20º (Série A) Arena Condá que cabe 20 089. CRB Maceió Alagoas ano passado ficou em 7º e manda seus jogos no Rei Pelé de 17 126 pessoas. CRB .

Criciúma de Santa Catarina subiu da série C em 4º lugar (Série C) e joga no Heriberto Hülse de 19 900 pessoas. Cruzeiro de Belo Horizonte/MG que ficou no ano passado em 14º lugar e deve mandar boa parte dos jogos no Mineirão 61 846 (Cruzeiro). CSA Maceió Alagoas AL 5º Rei Pelé 17 126 0 (não possui) CSA . Guarani de cidade de Campinas São Paulo SP quase subiu ano passado, ficou em 6º e joga no Brinco de Ouro 29 130. Em 1981 o time foi campeão da Série B.

Grêmio de Porto Alegre/RS que caiu da série A, que ficou em 17º (Série A). Manda seus jogos na Arena do Grêmio com capacidade de 55 662. O Grêmio foi campeão da Série B 2005. Ituano Itu São Paulo SP 1º (Série C) Novelli Junior 15 600. Londrina do Paraná PR 16º Estádio do Café 30 000, campeão da Série B de 1980.

Náutico de Recife/PE que ficou em 8º em 2021. Joga nos Aflitos 22 856 Náutico. Novorizontino de Novo Horizonte São Paulo SP 3º (Série C) Jorge Ismael de Biasi 16 000. Operário-PR Ponta Grossa Paraná PR 13º Germano Krüger 10 632.

Ponte Preta Campinas São Paulo SP 11º Moisés Lucarelli 17 728. O Sampaio Corrêa São Luís Maranhão MA 15º Castelão 40 149. Sport Recife Pernambuco PE 19º (Série A) Ilha do Retiro 26 418 SPORT.

Tombense Tombos Minas Gerais MG 2º (Série C) Soares de Azevedo 13 971. O Vasco da Gama Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ 10º São Januário 21 680 O Vasco foi campeão da Série B em 2009. . Por fim, Vila Nova Goiânia Goiás GO 9º OBA 11 788.

Peculiaridades do Brasileirão Série B 2022

O Campeonato Brasileiro da série B de 2022 contará com alguns ingredientes comuns do ano de 2021 como a permanência de times campeões brasileiros da Série A pelo segundo ano no caso do Vasco, consecutivo (no caso do Cruzeiro o terceiro), O Grêmio também foi rebaixado e junto com Chape, Guarani, Bahia e Sport, formam um grupo de aspirantes às 4 vagas do acesso. Há ainda a presença de dois times de Campinas, Guarani e Ponte, Dois times do PR, Operário e Londrina e, este ano, dois de Recife, Sport e Náutico. Há também a presença de dois times do interior que subiram este ano, Ituano e Novorizontino, além do Vila de Goiás e o Sampaio Corrêa do Maranhão. Alagoas também vem com dois representantes, CSA e CRB. Santa Catarina terá três representantes, Brusque, Chape e Criciúma.

