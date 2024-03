Secretaria de Políticas Públicas define programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher na Capital

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), está com uma vasta programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Durante o mês acontecerão roda de diálogo e palestras sobre enfrentamento à violência contra a mulher na Rede Municipal de Ensino e centros comunitários, curso de capacitação, além de outras ações de promoção à qualidade de vida.

Segundo a secretária Nena Martins, a programação será aberta no próximo dia 4, às 9h, com uma palestra para os alunos do Fundamental II, da Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda, localizada no bairro de Cruz das Armas.

“Teremos um mês muito especial, com uma programação bem vasta, inclusive com ações nas comunidades de João Pessoa com oferta de cursos de capacitação para as mulheres em situação de vulnerabilidade”, destacou.

Serviço: A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres funciona no Paço Municipal, no Centro; Telefones: 3213-7352 (gabinete) e 3213-7351 (recepção) e ainda pelo telefone institucional 98654-6332 durante a semana, de segunda a sexta-feira.

Agenda de março

Dia 04 de março

Horário: 9h

Palestra para os alunos do Fundamental II da Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda

Local: Cruz das Armas

Dia 05 de março

Horário: 8h30

Início das aulas do Curso de Estética e Beleza, em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano – Inadh

Dia 06 de março

Horário: 8h às 10h

Palestra na Escola Municipal Rodrigo Otávio para as turmas dos 8º e 9º anos

Local: Bairro dos Estados

Dia 07 de março

Horário: 10h

Roda de Diálogo no Centro Dia de Referência

Pauta: Violência Doméstica e Valorização da Mulher nos dias de hoje

Público Alvo: Mães de irmãs dos usuários do Centro

Local: Rua Tertuliano de Brito, 368, Treze de Maio

Horário: 13h

Roda de Diálogo no Centro Comunitário da Assistência Social da Legião da Boa Vontade

Pauta: Prevenção a violência contra a Mulher

Público Alvo: para as usuárias do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Local: Rua das Trincheiras, 703, Jaguaribe

Dia 08 de março

Horário:10h

Inauguração do Espaço da Mulher com nova nomenclatura

Local: Espaço da Mulher, Paço Municipal

Horário: 19h as 20h

Palestra na Unidade I do Cicovi

Pauta: Enfrentamento a Violência contra a Mulher

Local: Rua Professora Luiza de Cristo, 201, Valentina, Cicovi

Dia 09 de março

Horário: 09h

Ação no evento do Verão Funetec – Fundação de Apoio a Educação, Tecnologia e Cultura, Sustentabilidade e qualidade de vida, com a participação de outras Secretarias: Semam, Sedec, Emlur, etc.

Local: Espaço Oceano, Rua dos Pescadores, Seixas

Dia 11 de março

Horário: 14h

Sessão Especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Local: Câmara dos Vereadores

Dia 12 de março

Horário: 14h

Ação com palestras na comunidade do Aratu

Público Alvo: mulheres da comunidade

Pauta: Enfrentamento a Violência contra a Mulher

Local: Comunidade do Aratu

Dia 14 de março

Horário: 6h

Caminhada das Mulheres III Edição – alusivo ao Dia Internacional da Mulher

Local: Busto de Tamandaré