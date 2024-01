Tetracampeão do mundo, Zagallo morre aos 92 anos

Mário Jorge Lobo Zagallo, o único tetracampeão mundial de futebol, morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos, nesta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pela assessoria do ex-jogador. Zagallo é uma das maiores lendas do futebol brasileiro.

Zagallo estava internado desde o fim de dezembro em um hospital do Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

“É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, diz a nota publicada pela família.

Zagallo vinha enfrentando problemas de saúde. Em agosto de 2023, Zagallo ficou 22 dias internado para tratar uma infecção urinária. Em 2022, foi hospitalizado com um quadro de infecção respiratória.

Carreira de Zagallo

Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em 9 de agosto de 1931, em Atalaia, no estado de Alagoas. Começou sua carreira no América-RJ, clube do coração. Depois, se transferiu para o Flamengo, onde conquistou um tricampeonato carioca (1953, 1954 e 1955). Depois foi para o Botafogo, onde voltou a vencer campeonatos estaduais, além da Taça Brasil.

Pela Seleção Brasileira, Zagallo esteve presente nas disputas dos Mundiais de 1958 e 1962, conquistadas pelo Brasil.

Após se aposentar dos gramados em 1966, iniciou a carreira de treinador no juvenil do Botafogo. Treinou o profissional do clube em quatro oportunidades, o Flamengo três vezes, o Vasco em duas, além de Fluminense, Al-Hilal, Bangu e Portuguesa.

Zagallo foi o treinador da Seleção Brasileira de 1970, tricampeã mundial no México. Foi coordenador de Parreira em 1994, Copa que o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, nos Estados Unidos, além de ter sido vice-campeão como treinador da Seleção em 1998, na França. Trabalhou também na Copa de 2006, novamente na comissão técnica de Parreira.

Com os dois títulos vencidos como treinador e os dois como jogador, é o recordista de Mundiais, além de ser uma das três pessoas que conquistaram a Copa do Mundo tanto como jogador quanto treinador.