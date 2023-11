Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 37 milhões

Nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas do concurso 2.661 da Mega-Sena realizado na terça-feira (28), e, com isso, o prêmio acumulou. Para o próximo sorteio, a Mega paga um prêmio estimado em R$ 37 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 30 – 35 – 38 – 41 – 56.

Na Paraíba, do concurso 2.661, 18 apostas acertaram quatro dezenas, distribuídas em sete cidades, sendo os prêmios para Boqueirão, Campina Grande, Conceição, Coremas, João Pessoa, Princesa Isabel e São João do Cariri. O maior prêmio foram para duas apostas feitas em João Pessoa, com oito números apostados, numa aposta simples, e prêmio de R$ 8.670,42 para cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena deve acontecer na quinta (30). O Jornal da Paraíba explica, abaixo, como apostar na Mega e as probabilidades para a conquista do prêmio.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h do dia do sorteio. O valor mínimo para apostas pela internet é de R$ 30, com o limite diário de apostas sendo de R$ 945 no formato online. Presencialmente nas lotéricas, o valor mínimo da aposta é R$ 5.

Probabilidades de conquista do prêmio

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.