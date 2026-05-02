saiba onde assistir aos filmes que disputam a premiação

Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Os indicados ao Oscar 2026 já foram anunciados nesta quinta-feira (22) e parte dos filmes pode ser assistida no Brasil por streaming, aluguel digital ou em salas de cinema. A lista reúne produções que disputam as principais categorias da maior premiação do cinema mundial.

Entre os destaques está o longa brasileiro “O agente secreto”, que concorre em quatro categorias, incluindo melhor filme. Já “Pecadores” lidera o número de indicações, com 16 nomeações nesta edição.

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Os nomes foram divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela organização do Oscar.

Veja onde assistir os filmes indicados

O agente secreto

Em cartaz nos cinemas.

Frankenstein

Disponível no Netflix.

Bugonia

Aluguel ou compra na Apple TV, Amazon Prime Video e Claro tv+. Em cartaz nos cinemas

Hamnet: A vida antes de Hamlet

Em cartaz nos cinemas.

F1

Disponível no streaming da Apple TV+.

Marty Supreme

Em cartaz nos cinemas.

Uma batalha após a outra

Disponível no HBO Max e Claro tv+. Aluguel na Prime Video e Apple TV. Em cartaz nos cinemas.

Valor sentimental

Em cartaz nos cinemas.

Pecadores

Disponível no HBO Max. Aluguel na Prime Video e Apple TV.

Sonhos de trem

Disponível no Netflix.

“O agente secreto” representa o Brasil no Oscar 2026

“O agente secreto” é o representante do Brasil na disputa pelo Oscar 2026 e aparece entre os indicados à categoria de melhor filme. A produção brasileira soma quatro indicações nesta edição da premiação.

Além de concorrer à principal categoria do Oscar, o filme também disputa prêmios em áreas técnicas e artísticas. Entre elas, está a indicação de Wagner Moura como melhor ator.

Categorias em que “O agente secreto” concorre: