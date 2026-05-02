saiba onde assistir aos filmes que disputam a premiação
Os indicados ao Oscar 2026 já foram anunciados nesta quinta-feira (22) e parte dos filmes pode ser assistida no Brasil por streaming, aluguel digital ou em salas de cinema. A lista reúne produções que disputam as principais categorias da maior premiação do cinema mundial.
Entre os destaques está o longa brasileiro “O agente secreto”, que concorre em quatro categorias, incluindo melhor filme. Já “Pecadores” lidera o número de indicações, com 16 nomeações nesta edição.
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Os nomes foram divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela organização do Oscar.
Veja onde assistir os filmes indicados
O agente secreto
Em cartaz nos cinemas.
Frankenstein
Disponível no Netflix.
Bugonia
Aluguel ou compra na Apple TV, Amazon Prime Video e Claro tv+. Em cartaz nos cinemas
Hamnet: A vida antes de Hamlet
Em cartaz nos cinemas.
F1
Disponível no streaming da Apple TV+.
Marty Supreme
Em cartaz nos cinemas.
Uma batalha após a outra
Disponível no HBO Max e Claro tv+. Aluguel na Prime Video e Apple TV. Em cartaz nos cinemas.
Valor sentimental
Em cartaz nos cinemas.
Pecadores
Disponível no HBO Max. Aluguel na Prime Video e Apple TV.
Sonhos de trem
Disponível no Netflix.
“O agente secreto” representa o Brasil no Oscar 2026
“O agente secreto” é o representante do Brasil na disputa pelo Oscar 2026 e aparece entre os indicados à categoria de melhor filme. A produção brasileira soma quatro indicações nesta edição da premiação.
Além de concorrer à principal categoria do Oscar, o filme também disputa prêmios em áreas técnicas e artísticas. Entre elas, está a indicação de Wagner Moura como melhor ator.
Categorias em que “O agente secreto” concorre:
- Melhor direção de elenco
- Melhor filme internacional
- Melhor ator (Wagner Moura)
- Melhor filme