Seinfra conclui a semana com serviços da tapa-buraco e na rede de drenagem em mais de 25 bairros

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade, nesta sexta-feira (23), aos serviços de manutenção e conclui a semana executando os trabalhos em 26 bairros da Capital. A ação é realizada pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população solicitadas por meio dos canais oficiais.

As equipes da operação tapa-buraco estão trabalhando nos seguintes bairros: Jardim Cidade Universitária, Mangabeira, Funcionários, Mumbaba, Ernesto Geisel, Jaguaribe, Aeroclube, Castelo Branco, Alto do Mateus, Grotão, Bairro das Indústrias, Mangabeira, Bancários, Gramame, Cristo, João Paulo II, José Américo, Alto do Céu, Tambiá e Varadouro.

A Seinfra também está executando serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede e adequação e manutenção de bocas de lobo, que acontecem em Manaíra, Cabo Branco, Tambaú, Planalto Boa Esperança, João Paulo II, Gramame, Muçumagro, Alto do Céu, Castelo Branco e Centro.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.