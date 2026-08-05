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Durante Semana Santa coleta de lixo acontecerá em novos dias

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O titular da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Transportes de São José do Seridó (SEMOPIT), Kleber Costa, comunica a toda população das zonas urbana e rural do município que, em virtude dos feriados da Semana Santa o recolhimento de lixo nas comunidades Badaruco e Caatinga Grande será realizado nesta quarta-feira (31) e a coleta do lixo urbano acontecerá na quinta-feira (1º de abril).
Na próxima semana o recolhimento do lixo urbano e rural voltará a ser realizado normalmente. No caso de dúvidas a população deve entrar em contato com o titular da SEMOPIT através do (84) 98731-7647.

O titular da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Transportes de São José do Seridó (SEMOPIT), Kleber Costa, comunica a toda população das zonas urbana e rural do município que, em virtude dos feriados da Semana Santa o recolhimento de lixo nas comunidades Badaruco e Caatinga Grande será realizado nesta quarta-feira (31) e a coleta do lixo urbano acontecerá na quinta-feira (1º de abril).

Na próxima semana o recolhimento do lixo urbano e rural voltará a ser realizado normalmente. No caso de dúvidas a população deve entrar em contato com o titular da SEMOPIT através do (84) 98731-7647.

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