Prefeitura promove atividades do ‘Saúde e Prevenção + Perto de Você’ neste sábado

21/03/2024 |

19:00 |

44

A Prefeitura de João Pessoa vai promover, neste sábado (23), mais uma edição da ação ‘Saúde e Prevenção + Perto de Você’, levando até a população serviços preventivos às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). As atividades acontecerão no período das 10h às 14h, no Parque Solon de Lucena.

Com o objetivo de sensibilizar os mais diversos públicos sobre a importância de se prevenir contra as ISTs, a ação já visitou diversos pontos da cidade nos últimos finais de semana. Além do Parque Solon de Lucena, as atividades já passaram pela Rua da Areia, Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco; e Busto de Tamandaré, em Tambaú.

“Muitas vezes as pessoas têm dificuldade ou até mesmo resistência de irem até um serviço de saúde para fazer um teste rápido ou buscar algum tipo de prevenção, por isso estamos tentando chegar mais perto dessas pessoas indo até onde elas estão”, destacou Gustavo Lira, responsável técnico da ação.

Durante a ação, serão ofertados serviços como testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais; distribuição de preservativos masculino e feminino; e vacinação do calendário adulto como hepatite B, dT, tríplice viral, febre amarela e Covid-19.