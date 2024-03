Prefeitura divulga resultado preliminar das inscrições para Alfabetizador Social Voluntário

21/03/2024 |

20:00 |

58

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), divulgou, nesta quinta-feira (21), o resultado preliminar da análise do currículo e validação da inscrição da Seleção Simplificada de Educadores Sociais Voluntários para desempenho da atividade de alfabetizador junto ao projeto de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. Para conferir a relação dos classificados e dos indeferidos, clique neste link.

O candidato cuja inscrição foi indeferida na relação poderá entrar com recurso nesta sexta-feira (22) contra o resultado preliminar preenchendo o Anexo III, que consta no edital e enviando para o e-mail [email protected]. O resultado final da análise do currículo, validação da inscrição e cronograma do dia e horário da entrevista será divulgado na terça-feira (26).

Estão sendo oferecidas 100 vagas. O Alfabetizador Voluntário com uma turma ativa e em efetivo exercício receberá uma bolsa no valor de R$ 800,00 mensais. Já o Alfabetizador que tenha duas turmas ativas e em efetivo exercício receberá uma bolsa de R$ 1.600 por mês.