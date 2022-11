Motorista morre em acidente de carro envolvendo a cantora Danieze Santiago, no Ceará

Compartilhe















A cantora de forró Danieze Santiago, de 25 anos, e o marido dela, o empresário Carlos Neto, se envolveram em um acidente de carro na noite da segunda-feira (28) na Zona Rural de Itarema, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Civil do Ceará, o carro da artista colidiu de frente com outro veículo, na CE-085, e o motorista do outro carro, cuja identidade não foi divulgada, morreu ainda no local.

Em uma nota publicada pela assessoria de Danieze, ela e o marido voltavam de uma viagem rápida ao município de Itarema, que fica no Litoral Oeste do Ceará, próximo a Sobral, quando se envolveram no acidente. Com o impacto, o carro da cantora saiu da pista e parou em uma parte de mata às margens da rodovia.

“Queremos tranquilizar por meio deste comunicado todos os fãs e amigos do casal. Ambos estão bem e recebendo atendimento médico na cidade de Fortaleza. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio de todos. Em breve daremos mais notícias”, diz um trecho do comunicado da assessoria da cantora.

Danieze e Carlos foram socorridos para o hospital de Itarema e, em seguida, levados para fazer exames em um hospital de Fortaleza. A cantora não sofreu ferimentos, mas o marido dela quebrou a clavícula e duas costelas.

A Polícia Civil do Ceará ainda investiga as causas do acidente, mas testemunhas no local falaram que a colisão pode ter sido provocada por um animal que atravessou a pista e fez um dos veículos invadir o sentido contrário.

