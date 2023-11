Serviços essenciais, de cultura e lazer funcionam normalmente em João Pessoa neste feriado

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das diversas secretarias, garante a manutenção dos serviços essenciais à população nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República. Hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), bem como restaurantes populares, abrem normalmente. Os setores de cultura e lazer também têm espaços abertos para quem quiser aproveitar a folga.

Confira o que vai funcionar normalmente na administração pública de João Pessoa nos mais diversos setores.

Hospitais – A rede hospitalar mantém atendimento de urgência e emergência no Complexo Hospitalar de Mangabeira, Hospital Municipal Infantil do Valentina e na Maternidade Cândida Vargas. Já os Hospitais Santa Isabel e Prontovida seguirão funcionando no feriado e com atendimento apenas por meio de regulação. Consultas e exames, já com datas marcadas, serão mantidos ou reagendadas de acordo com o funcionamento do setor, que entrará em contato com o paciente para informar.

Urgência e emergência – Os serviços de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde também atenderão 24 horas à população, através das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas nos bairros de Manaíra, Bancários, Valentina e Cruz das Armas, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que poderá ser acionado através do número 192.

Odontologia – A assistência em saúde bucal estará disponível através dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Torre e de Mangabeira, e o atendimento de urgência em saúde mental no Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm).

Restaurantes populares – Os restaurantes populares mantidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), também funcionarão normalmente. O valor pago pela refeição é simbólico: R$ 1,00. Os dois equipamentos mantidos pela gestão municipal ficam nos bairros de Mangabeira e Varadouro, com um cardápio acompanhado por nutricionistas, seguindo as diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Os dois restaurantes populares atendem ao público das 8h às 14h.

Cozinhas comunitárias – As seis cozinhas comunitárias seguem dentro da normalidade em seu funcionamento, neste feriado, abrindo das 8h às 14h. As unidades ficam localizadas nos bairros dos Novais, Gervásio Maia, Taipa, Timbó, Bela Vista e Jardim Veneza. As refeições são gratuitas, atendendo às famílias em vulnerabilidade social, cadastradas nos equipamentos.

Ônibus – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) autorizou as empresas concessionárias do serviço na Capital a operarem com quadro de domingos. Apenas as linhas circulares 1500 e 5100 e a 116 – Colinas do Sul – vão operar com quadro de sábados. Os agentes da fiscalização de transportes de plantão nos terminais poderão determinar o reforço da frota e das viagens na linha que apresentar aumento de demanda, mantendo a qualidade do serviço.

Semob-JP – No tocante as questões de trânsito, todos os serviços prestados pela Semob-JP podem ser acessados todos os dias através do site portal.semojp.pb.gov.br. No caso de necessidade da presença do agente de mobilidade, o acesso deve ser por mensagem de WhatsApp: (83) 98760-2134.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona com plantão 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e em caso de necessidade, a população deve acionar o serviço pelo WhatsApp 98831-6885.

Emlur – Os serviços de limpeza urbana seguem dentro de um esquema especial. As coletas de poda de árvores, de animais mortos, de lixo diversificado e seletiva podem ser acionadas pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ e ainda pela plataforma Prefeitura Conectada, disponível no site da Prefeitura.

Seinfra – A operação tapa-buraco vai funcionar normalmente. Serviços de iluminação funcionam em regime de plantão, nesta quarta-feira. Já os relacionados a galerias e terraplenagem podem ser solicitados por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

Sedurb – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano também mantém os serviços essenciais de zeladoria funcionando todos os dias, mesmo nos feriados, com atendimento ao cidadão via aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ e ainda pela plataforma Prefeitura Conectada, disponível no site da Prefeitura.

Semam – A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa manterá plantão com canais de comunicação para que a população possa fazer denúncias de crimes ambientais nos horários das 8h às 19h e das 13h às 0h. A população pode ligar para o (83) 3213-7012 e também fazer denúncias por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Além desses canais, continua ativo o número (83) 3218-9208, este funcionamento apenas para mensagens de texto e envio de vídeos pelo WhatsApp.

Bica – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), abre em horário normal, das 8h às 17h, com bilheteria até as 16h, nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República. O Parque está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger. O ingresso custa R$ 3,00 por pessoa e crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam entrada.

Equipamentos culturais – O Hotel Globo estará funcionando normalmente nesta quarta-feira (15) com duas exposições. Uma delas é Identidade Afro, do artista multicultural Elioenai Gomes. A mostra marca, de forma antecipada, o Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, e segue até a quinta-feira (30).

A outra exposição é Óleo sobre Mar, da Pinacoteca da UFPB, que aborda a questão da poluição na praia e os danos causados ao meio ambiente. O espaço está aberto das 8h às 17h30 e a entrada é gratuita.

A Galeria Casarão 34 e a Casa da Pólvora estarão fechadas. A Galeria está em reforma e a Pólvora está sendo preparada para uma nova exposição.