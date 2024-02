João Pessoa tem 72% de ocupação hoteleira no carnaval

O período de Carnaval 2024 na capital paraibana vem registrando bons resultados na ocupação da rede de hotelaria da cidade, de aproximadamente 72%, de acordo com a Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur). Tradicionalmente os turistas que vem a capital estão em busca de momentos mais tranqüilos, praia e banho de mar, mas também podem aproveitar a folia em vários blocos concentrados nos bairros da capital.

A demanda de turistas registrada nos hotéis da cidade corresponde as expectativas do secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues. “A média de ocupação tem sido sustentável e a perspectiva é de ampliar. É interessante avaliar que a rede hoteleira de João Pessoa tem crescido, com novos hotéis abrindo, aumentado a oferta de leitos e, mesmo assim, temos finais de semana sem vagas”.

Segundo Daniel Rodrigues, esse cenário é resultado da boa qualidade dos serviços prestados pelo setor de turismo da capital e da ampliação do calendário de participação nas principais feiras de turismo no Brasil e no exterior, além de investimentos e cuidados nas potencialidades naturais da cidade, como as praias, a Orla, as áreas verdes, a tradicional culinária e o Centro Histórico.

Segurança – Outro fator que contribui para atrair os turistas, segundo ele, é o trabalho conjunto desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa por meio das atividades desenvolvidas pela Fundação Cultural (Funjope), Superintendência de Trânsito (Semob), a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), além das ações de segurança pública desenvolvidas pela Guarda Metropolitana de João Pessoa em parceria com as Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, numa ação conjunta entre os poderes executivos municipal e estadual.

Folia – Os turistas que buscam a folia do carnaval podem participar dos blocos do ‘Folia de Rua’. No sábado (10) de Carnaval tem várias opções, a exemplo do bloco “As Raparigas de Chico”, a partir das 15h, no Ponto de Cem Réis, no Centro Histórico da Capital; ‘Elefante da Torre’, às 14h, na Torre; ‘Vaca Morta’, às 21h, na Praça da Conquista, no Padre Zé; ‘Boi do Bessa’, às 16h em frente ao Bessa Grill e ‘Urso Gay’, às 20h na Praça Famuel, em Mangabeira VII. No domingo, tem o bloco ‘Tome Ladeira’, a partir das 15h, no Centro Histórico.

Praias – Os turistas – apaixonados por mar e sol – encontram em João Pessoa belas praias, de águas mornas, transparentes e limpas. São 24 km de orla e nove praias, incluindo as praias urbanas – de fácil acesso, a exemplo do Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Bessa.

Primeiro sol das Américas- João Pessoa é conhecida como a cidade onde o sol nasce primeiro nas Américas, então a dica é acordar cedo pra assistir o nascer do astro-rei, em torno das 5h e aproveitar para caminhar, correr, dar uns mergulhos, andar de bicicleta, patins ou skate. Quem quiser ir para praias mais distantes pode aproveitar os passeios de buggy, catamarãs, caiaques e até bike aquática.

Compras A capital paraibana tem opções de compras para todos os gostos e estilos. Quem deseja realizar compras pode optar em visitar os mercados de artesanato da Orla.

Já quem deseja explorar a culinária pode se deleitar nas diversas opções gastronômicas. No cardápio pratos para todos os gostos – massas, peixes, caldos, carnes, burgers e vários tipos de drinks e bebidas. À noite sempre rola música ao vivo de boa qualidade, nos bares e restaurantes de João Pessoa.

Centro Histórico – Nesse período de carnaval os turistas também podem optar pelo passeio pelas ruas do Centro Histórico de João Pessoa e mergulhar na cultura da terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1585. São muitos casarões como o Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Mosteiro de São Francisco, além de diversas praças como a Praça Antenor Navarro, Rio Branco, Praça dos Três Poderes e o Parque da Lagoa Solon de Lucena – que conta com espaço ao ar livre com parques para crianças, área para a prática de esportes e piqueniques.