Três exposições estão abertas ao público na Estação Cabo Branco, no Altiplano

Três exposições estão abertas ao público na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no Altiplano Cabo Branco, boa opção para quem não está no clima de Carnaval. ‘Artesãos do Alto’ é a novidade do mês de janeiro, ao lado das mostras ‘Quatro Elementos’ e ‘⁠Norte a Sul’, abertas à visitação desde dezembro de 2023. Pessoense e turistas podem visitar as exposições de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h (exceto feriado). A entrada é gratuita.

A exposição ‘Artesãos do Alto’ conta com uma série de peças produzidas de maneira sustentável, artesanal e criativa por 10 artesãos. As peças são produzidas com materiais descartáveis, principalmente da indústria têxtil. A curadora é Amanda Costa. Segundo a organização do espaço na Estação Cabo Branco, os visitantes terão contato com os artesãos e suas peças no espaço expositivo por 30 dias.

A história desses artesões se inicia em 20 de maio de 2016 no Centro de Referência da Juventude (CRJ) da Prefeitura de João Pessoa, no bairro Alto do Mateus. Na época, a fundadora do grupo, a artesã Lenilda Alves, reuniu artesãos com objetivo de resgatar, valorizar e divulgar o artesanato local. Os objetos já foram expostos no bairro de origem, no Parque Solon de Lucena (Lagoa), Hotel Globo e Paço Municipal, no Centro Histórico da Capital, além da Estação Cabo Branco, Estação das Artes e Celeiro, localizados no bairro Altiplano, entre outros locais.

Já as exposições ‘Norte a Sul’ e ‘Quatro Elementos’ estão na Estação Cabo Branco desde o ano passado. Foram lançadas no dia 15 de dezembro e ficarão expostas até o mês de março deste ano. As amostras encerraram 2023 com 2.344 visitações registradas. De acordo com a programação, a exposição ‘Artesãos do Alto” fica exposta na Estação até o dia 3 de março. Já a ‘Quadro Elementos’ até 10 de março e ‘Norte e Sul’ até 24 de março.

A exposição ‘Norte e Sul’, assinada pelo artista Alysson André Borges de Araújo, retrata as paisagens do Litoral Paraibano de Norte a Sul, ressaltando as belezas e preservação das praias. A exposição conta com 15 telas em óleo sobre telas sob a curadoria geral de Amanda Costa e texto Curatorial de Fernando Leite.

Já a exposição ‘Quatro Elementos’ – assinada pela artista Joana D’arc dos Santos, retrata as cores e texturas dos elementos da natureza, passeando pelos elementos Fogo, Terra, Água e Ar. A exposição conta com 16 obras no tamanho 45cm x 65cm em Fine Art e uma instalação que retrata a fusão dos quatro elementos, sob a curadoria geral e texto curatorial de Amanda Costa.

Além dessas três exposições, os visitantes podem apreciar na Estação Cabo Branco as mostras permanentes do local, que são: ‘Obra Vida’ (Eulâmpio Neto); as obras de Abelardo da Hora; ‘O Mar de Grisi’ (Luciano Grisi) e ‘No Reinado do Sol’ (Flávio Tavares), na qual a tela retrata parte da história da cidade de João Pessoa.

Serviço

EXPOSIÇÕES

Artesãos do Alto – coletiva (até 03.03)

Quadro Elementos – Joana D’arc (até 10.03)

Norte e Sul – Alysson Borges (até 24.03)

Local – Estação Cabo Branco (Av. João Cirilo – Altiplano Cabo Branco).

Visitação – 9h às 12h, e 13h às 17h – segunda a sexta (exceto feriado).

Acesso – gratuito