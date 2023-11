Gramame e Bairro das Indústrias disputam vaga nas oitavas de final nesta quinta-feira

As seleções de Gramame e do Bairro das Indústrias disputam na noite desta quinta-feira (16), a partir das 19h, no CT Ivan Tomaz, uma vaga nas oitavas de final da Copa João Pessoa de Futebol. O vencedor do duelo enfrenta na 3ª fase do torneio, a equipe do Grotão, que garantiu a vaga na vitória sobre o São Rafael na cobrança de pênaltis por 4 a 3, após o empate em 1 a 1 no tempo normal.

Outras duas equipes já estão garantidas na disputa por uma vaga nas quartas de final: Valentina e Colibris. Os times eliminaram Porto do Capim e Funcionários III, respectivamente. As outras 12 partidas da fase 32-avos vão até o dia 27 de novembro.

O encerramento do principal torneio de futebol da cidade, organizado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), está previsto para o dia 19 de dezembro.

Resultados da 2ª fase (masculino)

Porto do Capim 1 x 4 Valentina

Funcionários III 1 (4×5) 1 Colibris

São Rafael 1 (3×4) 1 Grotão

Confira a tabela de jogos até o fim de semana do masculino:

Quinta-feira (16/11)

Gramame x Bairros das Indústrias (CT Ivan Tomaz – 19h)

Sexta-feira (17/11)

Gervásio Maia x Varadouro (CT Ivan Tomaz – 19h)

13 de Maio x Mandacaru (CT Ivan Tomaz – 20h45)

Domingo (19/11)

Castelo Branco I x Nova República (CT Ivan Tomaz – 8h)

Mussuré x Sonho Meu (CT Ivan Tomaz – 10h)

Feminino – Quatro equipes estão garantidas nas semifinais do torneio: Cristo Redentor contra Mangabeira I e Cruz das Armas, que enfrenta o Brisamar. As partidas serão disputadas nos dias 27 e 29 de novembro, ainda sem horário confirmado.