Economia Criativa

Oficina de Design para Artesanato é encerrada com produção de nuvens feitas com garrafas PET

17/03/2023 | 20:30 | 66

A Oficina de Design para o Artesanato, ministrada pela artista plástica Laila Assef, foi encerrada nesta sexta-feira (17), no Celeiro Espaço Criativo, no Altiplano, com a produção de três nuvens feitas com garrafas PET. As obras de arte são assinadas pelas artesãs participantes da capacitação e ficarão expostas no local para visitação do público.

A realização da oficina é da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), para impulsionar a produção de artesanato e a geração de renda, na cidade de João Pessoa.

A artista plástica Laila Assef comenta que o trabalho foi dividido em três etapas, tendo iniciado no ano passado. “A intenção era de que as artesãs aprendessem o maior número possível de técnicas utilizando garrafas PET. Eu utilizei todas as ferramentas que uso no meu ateliê. A partir da oficinas, elas podem criar flores, luminárias, biombos e abajur, por exemplo”.

O aprendizado das técnicas foi utilizado para a produção de três nuvens de plástico, que ficarão expostas no Celeiro Espaço Criativo, no Altiplano. Para a coordenadora da Divisão de Arte e Cultura da Emlur (Diac), Risonete Guedes, a oficina demonstrou a transformação em arte de um produto que poderia não ser reaproveitado pelas pessoas. “Sobrou um pouco de material, que vamos utilizar posteriormente para construir uma árvore, na Emlur, agora que já conhecemos as técnicas”.

A diretora de Economia Criativa da Sedest, Marianne Goes, destacou a importância da simbiose entre designer e artesãos. “Frequentemente, estamos promovendo esse tipo de iniciativa, seja por meio de oficinas ou de ciclos de capacitação. São oportunidades que trazem aos artesãos possibilidades de expandirem seus conhecimentos. Muitas vezes, eles conhecem a técnica, mas não têm a percepção de mercado para desenvolver novos produtos. E o designer contribui trazendo esse olhar”, explicou.

A artesã da Emlur, Nilda Rodrigues, já pensa em aumentar sua renda com a produção de itens a partir de garrafas PET. “Aprendi a dar forma na garrafa PET, e a fazer a flor, tendo cuidado com as pétalas. Nós utilizamos um equipamento usado por encanador que dá forma à garrafa e cria várias texturas. Vou fazer para vender”.

Parceria – Marianne Goes ainda destacou a parceria com a Emlur para a realização da oficina. “Também tratamos aqui a questão da sustentabilidade, da ressignificação de resíduos sólidos. Nessa oportunidade, especificamente, transformando garrafas PETs em peças de artesanato. E acompanhar toda a evolução desse trabalho é muito gratificante”, acrescentou.

Cidades Criativas – Ao final da oficina, Laila Assef recebeu a comitiva que participou do 5º Encontro da Rede Brasileira de Cidades Criativas da UNESCO – ECriativa, que aconteceu ao longo desta sexta-feira, na Casa Fiep, no Cabo Branco. Após o dia de debates, os representantes da Rede, a convite da Diretoria de Economia Criativa da Sedest, foram conferir de perto o resultado do trabalho coordenado por Laila Assef, e fazer conexões com os artesãos locais.