ASSISTIR AO VIVO Humaitá x Independência COM IMAGENS Campeonato Acreano de 2023, HOJE (14/03)

O JOGO Humaitá x Independência pelo Campeonato Acriano acontece hoje HOJE (14/03) 19 hs (Horário de BRASíLIA) confira detalhes das escalações e da transmissão da partida.. Todos os jogos em horário de Brasília. O mandante da partida é o Humaitá que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Acreano de 2022

ASSISTA AQUI O JOGO AO VIVO Humaitá x Independência

COM IMAGENS AQUI

A transmissão do Campeonato do AC, Acreano é feita por streaming na internet. Sabe-se, entretanto que a Federação de Futebol do Amapá fez um acordo com a ELEVEN e você poderá assistir o jogo de hoje ao vivo pela internet. Portanto, acesse o site pelo seu notebook, celular, tablet ou outro dispositivo. Além disso, poderá assistir o jogo através do aplicativo oficial.

Entretanto, Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir Humaitá x Independência pelo Campeonato Acreano HOJE (14/03) 19 HS

17:00 Andirá 1 x1 Adesg Rodada 2 19:00 Humaitá 2 x 1 Independência Rodada 2

Todos os jogos dos grandes do AC não terão transmissão pela TV aberta e, até então, nem mesmo fechada. Por outro lado, no streaming da ELEVEN transmite o jogo. Além disso, poderá assistir o jogo através do aplicativo oficial.. O torcedor terá mesmo que ir ao estádio. Aqui no MRNews, você também assiste o campeonato.

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. O Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

O Campeonato Acreano

O Campeonato Acreano de Futebol é a competição organizada pela Federação Acreano de Futebol para disputa do título estadual entre os clubes do Acre. O maior campeão é o RIO BRANCO-AC com 47 títulos conquistados. Cabe lembrar que o Campeonato Acreano, assim como os demais que voltaram pós-pandemia, voltou sem público nos estádios. Por isto, o torcedor pode acompanhar as partidas transmitidas do campeonato, aqui no MRNews;

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais