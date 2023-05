Passagem de ônibus em Campina Grande sobe 35 centavos e passa a custar R$ 4,10

Compartilhe















O valor da passagem cobrado nos ônibus públicos de Campina Grande vai subir para R$ de R$ 3,75 para R$ 4,10 a partir de quarta-feira (17). O reajuste de 35 centavos, valor pedido pela prefeitura, foi definido durante uma reunião realizada nesta segunda-feira (15) na sede da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP).

O total de 14 membros participaram da votação. Por 13 votos a 1, ficou definido o novo valor. O voto contra foi dado por um representante da classe estudantil.

As empresas responsáveis pelos ônibus do transporte público na cidade estavam pedindo um reajuste de 95 centavos. No entanto, o aumento não foi aprovado.

Conforme a STTP, para chegar ao valor definido, a Prefeitura de Campina Grande deve garantir subsídios que giram em torno de R$ 500 mil por mês.

Na sexta-feira (12), durante uma outra reunião, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Sitrans) alegaou que para que o valor da passagem ficasse em R$ 4,10, como proposto pela prefeitura, um subsídio de 60 centavos por passagem deve ser pago pela própria prefeitura diretamente às empresas de ônibus.

Na sexta-feira também foram apresentados os 10 novos ônibus que integram a frota do transporte público de Campina Grande. A reformulação das linhas de ônibus, além da chegada de outros 10 veículos para reforço da frota, deve acontecer no mês de junho, quando acontece O Maior São João do Mundo.

