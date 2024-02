Os dias de Carnaval vão alterar o funcionamento dos bancos, repartições públicas e shoppings em João Pessoa, capital da Paraíba.

Mesmo não sendo feriado, alguns estabelecimentos em João Pessoa funcionarão em horários especiais nos dias em que tradicionalmente o carnaval é comemorado.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em João Pessoa

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Os shoppings Manaíra e Mangabeira terão horário de funcionamento normal no Carnaval (10 a 13 de fevereiro). Durante esse período, todas as lojas, quiosques, operações de lazer e alimentação estarão em pleno funcionamento nos horários habituais: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, a Praça de Alimentação e os restaurantes estarão disponíveis a partir das 11h30, enquanto as lojas abrirão às 12h, encerrando as atividades também às 22h.

Na Quarta-feira de Cinzas, 14 de fevereiro, o horário também será normal, das 10h às 22h.

Shopping Tambiá

No shopping, funcionamento normal durante o sábado e também o domingo. Na segunda (12) e terça-feira (13) de Carnaval, as lojas estarão abertas das 12h até as 20h. Na quarta-feira de cinzas (14), as lojas abrirão das 12h às 20h, com a Praça de Alimentação funcionando das 12h às 21h.

Liv Mall

O shopping Liv Mall informou que no sábado (10) o local vai funcionar normalmente, das 9h às 21h. No entanto, no domingo, na segunda e na terça, o shopping vai abrir um pouco mais tarde, somente a partir das 12h às 21h.

Shopping Sebrae

No local, no sábado (10), o funcionamento vai ser normal, das 10h às 20h. De domingo (11) até a terça-feira, o estabelecimento não vai funcionar. Na quarta-feira (14), o estabelecimento funciona a partir das 12h.

Mag Shopping

No domingo, na segunda e na terça-feira, as lojas do local vão abrir das 13h às 21h e a Praça de Alimentação das 12h às 22h. Na quarta-feira (14), as lojas abrirão das 12h às 21h e a Praça de Alimentação das 12h às 22h.

Shopping Sul

Segunda-feira (12), as lojas do shopping abrem das 10h às 21h e a Praça de Alimentação das 11h às 22h. O shopping vai estar fechado na terça-feira (13), já no dia seguinte as lojas estarão abertas das 12h às 21h e a Praça de Alimentação das 11h às 22h.

Parahyba Mall

O Parahyba Mall informa que neste sábado (10) funcionará das 10h até às 22h e no domingo (11) das 12h até às 22h. Na segunda (12), na terça (13) e na quarta-feira (14), funcionará das 12h às 22h.

Pirâmide Shopping

No Pirâmide Shopping, o sábado vai ter funcionamento normal no local. No dia seguinte, a Praça de Alimentação do lugar funciona das 11h às 21h e as demais lojas vão funcionar das 14h às 20h, o mesmo horário até a quarta-feira.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou que os bancos fecham durante a semana de Carnaval, na segunda-feira (12) e na terça (13). Os atendimentos vão ser retomados na quarta-feira de cinzas.

Comércio

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, fica a critério de cada estabelecimento funcionar ou não durante o período de Carnaval, já que a data não é considerada feriado por força de lei e os pontos facultativos são respectivos para servidores públicos.

VLTs

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos João Pessoa (CBTU-JP) informou que os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) vão funcionar na segunda feira de Carnaval. Os trens param na terça-feira e retornam na quarta-feira de Cinzas, partir das 11h30 até o encerramento às 19h51.

Repartições públicas

No Carnaval, as repartições públicas de João Pessoa não vão ter expediente na segunda-feira (12) e terça-feira (13). Os trabalhos na administração pública municipal voltam na Quarta-feira de Cinzas (14), a partir das 13h.

Nas repartições públicas estaduais, também ficou definido que o expediente será facultativo, sendo retomado na quarta-feira, a partir das 12h.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) informou que não vai haver expediente no órgão na segunda e na terça de Carnaval, assim como também na quarta-feira de cinzas, funcionando apenas em regime de plantão.

Bica

De acordo com o Parque Arruda Câmara (Bica), o local vai funcionar todos os dias do Carnaval, em horário normal, das 8h às 17h, com entrada até às 16h. Fecha apenas na quarta-feira de cinzas.

Correios

Na segunda (12) e na terça-feira de Carnaval (13), não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas (14), com agências abertas a partir das 12h.