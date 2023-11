Padre George diz que Padre Egídio deu um ‘calote’ de R$ 180 mil de uma emenda parlamentar

O atual diretor do Hospital Padre Zé, padre George Batista, divulgou nota nas redes sociais rebatendo denúncias de que ele recebeu do Padre Egídio, ex-diretor da unidade, R$ 200 mil para a Fundação São Padre Pio de Pietrelcina, que era administrada por George.

Na nota, ele disse que o dinheiro era de uma emenda parlamentar do então senador José Maranhão, de 2018. O Instituto São José (que administra o hospital) seria uma espécie de intermediário para o dinheiro chegar a Fundação Pio.

A questão é que, do valor total acordado, só foi passado R$ 20 mil à instituição. Os R$ 180 mil nunca foram repassados. Segundo Padre George, o repasse do restante da emenda foi cobrado, mas nunca chegou.

Padre Egídio é investigado por uma força-tarefa comandada pelo MPPB que apura desvios de recursos públicos e privados repassados ao Hospital Padre Zé. Há suspeitas de que o dinheiro foi usado para compra de imóveis, carros e equipamentos de luxo.

Em entrevista recente, o Padre George afirmou que o antecessor fez um empréstimo de R$ 13 milhões em dois bancos. As parcelas de R$ 250 mil são debitadas nos recursos que são enviados pelo SUS. Ele afirmou que não sabe o que foi feito com o dinheiro.

Padre George, na entrevista, não falou sobre o “calote”.

Em entrevista à Rádio Arapuã, o coordenador do Gaeco, Otávio Paulo Neto, afirmou que a denúncia contra Padre George está sendo “plantada” porque o religioso está contribuindo com a investigação à frente do Hospital Padre Zé.

O Conversa Política ainda não conseguiu resposta da defesa de Padre Egídio.

Leia a nota completa:

Em detrimento das informações veiculadas em portais do estado na manhã desta quarta-feira(08), a Fundação São Padre Pio de Pietrelcina vem por meio deste esclarecer tais informações sobre repasse de valores para a instituição advindas do Instituto São José.

O documento de extrato veiculado nos portais refere-se a transferência realizada para a Ação Social Arquidiocesana – CNPJ: 70.133.3939.0001-00. Portanto, o valor referido não foi direcionado a Fundação São Padre Pio de Pietrelcina.

Em virtude de emenda parlamentar direcionada a Fundação São Padre Pio pelo então senador José Targino Maranhão, em 06 de novembro de 2018 foi estabelecido um termo de atuação em rede intermediado pela Promotoria de Justiça das Fundações onde o Instituto São José receberia o recurso e repassaria a Fundação no valor de R$200 mil reais.

Entretanto, o Instituto São José, por meio dos seus antigos gestores, apenas repassou à Fundação o valor de vinte mil reais, não se sabendo qual o destino dado aos R$180 mil restantes e nunca repassados.

