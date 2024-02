Quais filmes vão passar SEGUNDA (12/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



Sessão da Tarde: Minions – Uma Aventura Cômica e Adorável

No dia 12 de fevereiro de 2024, a “Sessão da Tarde” da Rede Globo apresentou aos telespectadores uma divertida e encantadora animação: “Minions”. Lançado em 2015, este filme americano dirigido por Kyle Balda e Pierre Coffin conquistou o público de todas as idades com sua história cativante e personagens carismáticos.

Com um elenco de vozes estrelado por Sandra Bullock, Steve Carell e Jon Hamm, “Minions” nos leva a uma jornada antes dos eventos dos filmes “Meu Malvado Favorito”, apresentando-nos aos adoráveis e atrapalhados Minions, criaturas amarelas em busca de um propósito na vida.

Antes de conhecerem Gru, o supervilão que se tornaria seu mestre, os Minions embarcam em uma aventura para encontrar um novo chefe para servir. Eles viajam para uma convenção de vilões e se deparam com a cruel e ambiciosa Scarlet Overkill, dublada por Sandra Bullock. Encantados por sua personalidade forte e seu plano de dominar o mundo, os Minions se oferecem para se tornar seus capangas, dando início a uma série de eventos hilariantes e cheios de confusão.

O filme é uma verdadeira festa visual, com animações vibrantes e cenários coloridos que prendem a atenção do espectador do início ao fim. A comédia está presente em cada cena, com as trapalhadas dos Minions arrancando risadas e suspiros de ternura.

Além disso, “Minions” também oferece uma mensagem sobre a importância da amizade e da lealdade, mostrando como os laços entre os personagens principais se fortalecem ao longo da jornada.

Em suma, “Minions” é mais do que apenas uma animação engraçada – é uma experiência cinematográfica que encanta e diverte pessoas de todas as idades. Com sua história envolvente, personagens memoráveis e humor inteligente, este filme continua a ser um sucesso entre crianças e adultos, garantindo um momento de diversão e descontração durante a “Sessão da Tarde” da Rede Globo.