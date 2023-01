João encerra primeiro mandato sem ter cumprido 37,34% das promessas de campanha

Compartilhe















O governador João Azevêdo (PSB) encerrou o seu primeiro mandato à frente do Executivo da Paraíba com 37,34% das promessas feitas na campanha de 2018 sem terem sido cumpridas. O balanço de quatro anos das promessas de João Azevêdo foi publicado nesta quinta-feira (5).

As promessas foram extraídas do programa de governo registrado no TSE e também em entrevistas e debates que João Azevêdo participou ao longo da campanha.

Das 83 promessas cadastradas pelo g1, João encerrou o mandato com 35 classificadas como ‘cumpriu’, 31 como ‘não cumpriu’ e 17 como ‘cumpriu em parte’.

O resultado é bem melhor do que a parcial que foi feita pelog1 ao final de três anos e meio de governo, quando o gestor 50,60% das promessas de campanha ainda não cumpridas, o que demonstra um avanço na gestão mesmo num contexto de pandemia da Covid-19 e de reaquecimento das ações de governo pós flexibilizações.

Promessas do governador

Em uma comparação proporcional, o setor de segurança foi o que registrou mais promessas cumpridas, atingindo um percentual de 58%; seguido do de saúde, com 55%. Por outro lado, o governador encerrou o mandato sem cumprir promessas empenhadas na campanha em duas áreas: Habitação, Turismo e Mobilidade Urbana.

No turismo, não entregou o Memorial das Etnias Paraibanas, Centro de Comercialização Calçadista em Campina Grande, Polo Turístico do Cabo Branco e Tambaú, além da proposta de transformar o Monumento do Vale dos Dinossauros de Sousa em Parque Turístico e Científico-Paleontológico do Sertão da Paraíba. Para Mobilidade, faltou implantar o Veículo Leve sobre Trilhos em Campina Grande.

Na área da Saúde, sensível em decorrência da pandemia da Covid, algumas não foram cumpridas como a implantação um Centro de Parto Normal e uma Casa de Apoio Mãe-Bebê no Hospital e Maternidade Frei Damião. Em contrapartida, a gestão conseguiu implantar no Hospital de Mamanguape o Serviço de Gravidez de Alto Risco e a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), dentre outras ações.

Na área da Administração, também houve equilíbrio. João fez o concurso para a procuradoria do estado, mas não realizou o prometido concurso para a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).

> Confira AQUI quais promessas foram cumpridas ou não pelo governador

Segundo mandato

Para o segundo mandato, o g1 já iniciou o monitorando das promessas de campanha feitas pelo governador nas eleições 2022. Ao todo são 24 promessas registradas e João Azevêdo já iniciou cumprindo uma delas: a de isentar o IPVA de motos de até 170 cilindradas na Paraíba.

na lista estão promessas amplamente divulgadas como a criação do Hospital de Clínicas e Traumatologia no Sertão da Paraíba e expansão da Patrulha Maria da Penha para 100 municípios do estado.

> Confira AQUI as promessas do governador para o segundo mandato

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

