Pré-carnaval

Cícero Lucena prestigia blocos do Folia de Rua, projeto que tem apoio da Prefeitura de João Pessoa

12/02/2023 | 10:00 | 61

O sábado (11) de pré-carnaval foi animado por toda a cidade de João Pessoa. Diversos blocos desfilaram dentro do projeto Folia de Rua e levaram música e alegria para a população. O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra acompanharam blocos que desfilaram na Via Folia e no bairro de Tambiá.

“Vocês não imaginam a alegria por termos tido a capacidade de colher essa energia do povo da cidade, que queria brincar, se divertir, com paz e alegria. A Prefeitura se esforçou para fazer a melhor retomada e tenho certeza que este vai ser o melhor Carnaval da nossa história até aqui e que faremos ainda melhor nos próximos anos”, afirmou.

O prefeito esteve na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, principal ponto do pré-carnaval da Capital. Entre as atrações que passaram pelo corredor estiveram Natanzinho, com o Bloco dos Atletas, e Patchanka, no bloco Banho de Cheiro. O gestor ainda esteve no Tambiá Folia, que este ano trouxe o cantor baiano Tatau, ex-Araketu, como atração principal.

“A gente está no embalo e no repertório estamos trazendo um pouco do que queremos levar para o Carnaval. Estamos tocando tudo o que está rolando, coisas muito atuais, mas também os clássicos, pagodes, arrocha, lambada. Vai ser uma festa linda”, afirmou o cantor.

Matheus Lopes, de 27 anos, acompanhou o show de Tatau e aprovou muito a folia. “Eu moro aqui perto e sempre participo do bloco. A festa sempre é animada, todos os meus amigos participam. Gostei muito das atrações deste ano também”, afirmou o folião.

As prévias carnavalescas continuam neste domingo (12) com o bloco Virgens de Tambaú, comandado pela banda Psirico. Na quarta-feira (15), desfilam as Muriçocas do Miramar, com nomes como Mestre Fuba, Elba Ramalho e Alok.

Para conferir a programação completa com todos os blocos, clique no link.