Maio Amarelo

Educadores de trânsito da Semob-JP fazem campanha com pacientes no Hospital de Emergência e Trauma

09/05/2023 | 19:00 | 81

Dando continuidade a programação da edição municipal do Movimento Maio Amarelo, a Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta terça-feira (09), abordagens a pacientes acidentados do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (HETSHL). O objetivo da ação foi conscientizar a população por comportamentos prudentes no trânsito, com o intuito de evitar outros acidentes e novas vítimas.

Educadores de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) montaram um stand interativo, realizaram palestra junto às pessoas que aguardavam atendimento e, ainda, distribuíram materiais pedagógicos, como sacolinhas de câmbio, adesivos e panfletos, todos com a temática da segurança viária. Além de contar com o apoio dos servidores do hospital, a ação também teve a parceria dos agentes da Lei Seca/Detran-PB e integrantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital, essas atividades nas unidades de saúde demonstram o cuidado do poder público em tentar evitar que estas pessoas voltem a se envolver em sinistros de trânsito. “Essas abordagens demonstram que a união entre Estado e Município alcançam ainda mais pessoas e ajudam a salvar vidas. Seguiremos com ações todos os dias da semana, até o final do mês, justamente para que este mês de referência a segurança no trânsito seja de destaque na redução do número de acidentes”, ressaltou.

Na segunda-feira (08), a equipe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP também esteve realizando um comando educativo, abordando motociclistas e motoristas, na Via Expressa Padre Zé. A atividade contou com a colaboração do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), empresa Motomar Honda e Detran-PB.

Programação – Até a próxima sexta-feira (12), mais três atividades serão promovidas dentro da programação do Maio Amarelo da Semob-JP.

Quarta-feira (10)

8h – treinamento com taxistas na sede da Semob-JP;

Quinta-feira (11)

9h – palestra no Laboratório Roseane Dore, no bairro dos Bancários

Sexta-feira (12)

14h – palestra na Escola Técnica de Mangabeira