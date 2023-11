Primeiro dia da 20ª SNCT reúne cientistas, professores e educadores no Espaço Cultural

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), abriu, nesta quinta-feira (23), a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. O primeiro dia reuniu estudantes, professores, educadores e curiosos de todas as idades em uma celebração única do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da inovação.

O prefeito Cícero Lucena esteve no primeiro dia do evento, brincou, tirou fotos com os estudantes, visitou todos os stands e comentou que a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia só confirma o talento dos alunos da rede pública. “É uma experiência que vai fazer a diferença para os jovens”, destacou.

Este ano a 20ª SNCT tem como tema “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”, na intenção de popularizar cada vez mais o setor em nosso município. O secretário de ciência e tecnologia, Guido Lemos, comentou que este ano o evento foi pensado tomando por base o tema central sugerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

Pela manhã, teve início o 1º Desafio Paraibano em Ciências (DPC), com a presença de 549 estudantes de 37 escolas públicas e privadas de João Pessoa. O DPC tem o objetivo de mobilizar os alunos para o aprofundamento dos estudos, pesquisas e novos conhecimentos em Astronomia, Biologia, Física e Química, permitindo que sejam conhecidos jovens talentos na área de humanas, fundamental para o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

O professor, James Ferreira Cardoso, da Escola Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa Poeta Juca Pontes, explicou que trabalha com alunos ligados a disciplina de Física. “É muito bom porque eles estão conseguindo sair da escola para apresentar seus trabalhos. É muito gratificante”, contou o professor James.

O estudante de informática, Thiago Rodrigues Lacerda, 16 anos, também da Escola Poeta Juca Pontes, contou que a ideia do projeto para apresentar na 20ª SNCT surgiu do professor e ele logo incorporou a proposta de fazer um protótipo de um robô com esteiras e um braço de garra que vai fazer parte de outro projeto maior que estão desenvolvendo na escola. “É importante que as pessoas possam vir ver o que os estudantes estão fazendo, porque é fruto de muito tempo de estudo e aplicação”, comentou Thiago Rodrigues.

À tarde também aconteceu a primeira reunião para o I Colóquio Pesquisa e Colaboração em Tecnologia Quântica, com a presença de cientistas e professores, a exemplo de Roberto Serra, Antônio Abelém e Erico Teixeira, que falaram sobre o andamento de projetos em desenvolvimento.

O objetivo da reunião é criar um espaço dinâmico e colaborativo para a troca de conhecimentos, ideias e experiências relacionadas às tecnologias quânticas, com a visão de apresentar pesquisas na área, discutir casos e destacar projetos em desenvolvimento. O secretário Guido Lemos, também presente à reunião comentou que serão quatro novos temas para a Semana Nacional e o do Colóquio do próximo ano: Computação, Comunicação, Simulação e Sensores Quânticos.

No local, o visitante vai encontrar 40 stands de órgãos públicos do município e do Estado, além de instituições como Sesi, Fiep, Senai, Sebrae, Cagepa, UFPB, UEPB, Faculdade Nova Esperança, Funetec, Codata. Uninassau e outros. A 20ª SNCT prossegue amanhã com várias atrações ligadas ao mundo da ciência e tecnologia. Toda a programação pode ser acessada por meio no site do evento, no link: SNCT JP