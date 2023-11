Campus Festival 2023 tem Nando Reis, Pitty e mais; saiba tudo sobre

O Campus Festival 2023 acontece no dia 2 de dezembro, no Espaço Cultural, em João Pessoa. Estão confirmados na programação nomes como Pitty, Nando Reis e Marcelo Falcão.

O Jornal da Paraíba tem as principais informações sobre o evento, como valores de ingresso, locais onde os ingressos podem ser encontrados, horário do evento e detalhes do show (confira abaixo).

Campus Festival 2023

O evento Campus Festival acontece anualmente na capital paraibana João Pessoa. Além de shows, o festival reúne outras atividades culturais, como oficinas e exposições.

Este ano, além da programação cultural há também o Campus Creators. O espaço é destinado a produção e criação independente e conta com palestras de Micha Menezes, Erika Parr, entre outros.

Os participantes do Campus Creators vão participar do evento entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

Na programação musical, Nando Reis, Marcelo Falcão e Pitty estão confirmados. A participação de Pitty já havia sido confirmada desde junho deste ano, pela própria artista.

Qual o valor dos ingressos?

Os ingressos para o Campus Festival 2023 variam de R$ 134,00 a R$ 498,00.

Os valores de cada ingressos dependem do setor escolhido e da modalidade de oferta de bebidas.

Como comprar os ingressos?

Os ingressos são vendidos pela internet, através do site Ingresso Nacional.

Horário do evento

De acordo com informações divulgadas no site onde os ingressos estão sendo vendidos, os portões para o show devem ser abertos às 18h, e o show está previsto para começar às 18h30.