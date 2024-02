Instituto Cândida Vargas inicia campanha para repor estoque do Banco de Leite

21/02/2024 |

O Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, lançou, nesta quarta-feira (21), uma campanha de doação de leite humano, visando repor o estoque. Atualmente com aproximadamente 10% em estoque, o banco, cuja média mensal é de 30 litros, enfrenta desafios devido à diminuição das doações após o período de Carnaval.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares, durante o período, o Banco de Leite enfrenta uma queda nas doações. “Precisamos aumentar a quantidade para atender às necessidades dos prematuros, alimentados a cada 3 horas. A média mensal usual de 30 litros é fundamental para manter a estabilidade dos suprimentos”, disse a coordenadora.

Como doar – As mães interessadas em contribuir podem entrar em contato através do WhatsApp, no número (83) 99647-7511, onde receberão um formulário de cadastro e orientações sobre o processo de doação. As mães que podem doar são as com uma boa saúde e com excedente de leite.

“A doação de leite materno desempenha um papel crucial ao alimentar prematuros na maternidade, representando não apenas um gesto de empatia, mas também uma oportunidade de salvar vidas”, contou Malu Tavares.

Banco de Leite do ICV – O serviço oferece suporte às doadoras em diversos aspectos, incluindo amamentação, pega correta e promoção do aleitamento materno. Com uma equipe multiprofissional disponível, tanto para doadoras internas quanto externas, o banco se destaca como uma fonte confiável de assistência, contribuindo para o bem-estar das mães e bebês no estado.