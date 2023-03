Prefeito de São João del Rei-MG provoca Hulk e promete recompensa ao Athletic

Compartilhe















O clima entre Atlético-MG e Athletic não segue dos mais amigáveis nesta disputa de Campeonato Mineiro. No início desta semana, vídeos do prefeito de São João del Rei, cidade do Esquadrão de Aço, viralizaram, após o gestor provocar o atacante paraibano Hulk e prometer uma premiação aos atletas para o jogo contra o Galo Mineiro.

Nilvaldo de Andrade não poupou críticas ao artilheiro natural de Campina Grande após o jogador ter se envolvido em polêmicas ao término da partida contra o Athletic, onde o próprio Esquadrão de Aço derrotou o Galo por 1 a 0 e saiu com a vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro.

Hulk, você já jogou, mas hoje você está uma m…, não vale nada!”, disse o prefeito Nivaldo, em vídeo.

Na ocasião, Hulk entrou no segundo tempo, perdeu pênalti, levou amarelo e ainda pediu respeito aos jogadores do Athletic.

O jogador havia dito que os atletas adversários estariam querendo “aparecer” por estarem jogando contra o clube de Belo Horizonte. Na ocasião, o goleador da Paraíba criticou ainda Sassá, ex-Cruzeiro.

Têm muitos moleques que não vão conseguir sair daqui, que têm cabeça pequenininha e acham que são grandes jogadores. (…) Existe a hierarquia, tem que respeitar, se não respeitar não vai sair para lugar nenhum”, comentou Hulk, no sábado.

Em um outro vídeo que circula nas redes sociais, o prefeito de São João del Rei promete premiação aos jogadores do Athletic em caso de vitória diante do Atlético-MG e diz que o “bicho” será para a compra de viagra e carne.

Eles precisam de R$ 100 mil de bicho para comprar viagra, compra carne, comprar as coisas”, falou o prefeito.

Hulk, atacante do Atlético-MG, desperdiça cobrança de pênalti no jogo contra o Athletic — Foto: Pedro Souza

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

