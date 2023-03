15 de março

Procon-JP festeja Dia do Consumidor com lançamento de guia para o turista e ações no Largo de Tambaú

14/03/2023 | 19:00 | 53

O Procon-JP abre a comemoração do Dia Mundial do Consumidor, nesta quarta-feira (15), com o lançamento do Guia do Consumidor Turista, às 10h, no Hotel Cabo Branco Atlântico, quando acontece a reunião do Conselho Municipal de Turismo (Contur). O evento terá a presença de representantes dos vários segmentos do setor e conta com o apoio da Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur). O Guia traz informações básicas sobre os direitos do consumidor turista nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola.

Ainda nesta quarta-feira, a Secretaria fará uma ação no Largo de Tambaú, a partir das 18h, com atendimento ao consumidor, distribuição de panfletos e brindes, além de música ao vivo. As comemorações pela passagem do 61º aniversário do Dia Mundial do Consumidor iniciaram desde 9 de março com o prefeito Cícero Lucena lançando o Programa Procon-JP vai às aulas 2023.

O secretário Rougger Guerra pontua que a programação teve prosseguimento no último dia 13, com 44 alunos de duas turmas da 5º série da Escola Municipal Antônio Santos Coelho passando a manhã com os fiscais do Procon-JP em um supermercado e recebendo noções básicas sobre economia financeira em aula prática. Todos os estudantes receberam certificado de participação.

Importância da data – Rougger Guerra salienta que é importante comemorar a data para lembrar a sociedade dos avanços em prol do consumidor, como a instituição do CDC e dos procons no Brasil, que transformaram, para melhor, a vida do cidadão. “O Dia Mundial do Consumidor foi criado para lembrar os direitos dos cidadãos e também para alertar aos fornecedores de bens e serviços que as leis de proteção aos consumidores devem ser respeitadas”. O dia foi instituído em 1962 durante reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, n° 473, Tambiá;

Orientação e dúvidas: 0800 083 2015;

Procon-JP na sua mão: (83) 9 8665-0179;

WhatsApp Transporte público: (83) 9 8873-9976.