Nascimento de Jesus

Cícero Lucena prestigia Auto de Natal do Colégio Marista, apoiado pela Prefeitura de João Pessoa

11/12/2022 | 22:00 | 66

A população da Capital pôde assistir, neste domingo (11), a segunda e última noite de apresentação do tradicional Auto de Natal do Colégio Marista Pio X. Depois de sete anos, o evento voltou a ser realizado em frente à escola, localizada nas imediações da Praça da Independência, e contou com o apoio da Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena esteve na plateia para prestigiar o espetáculo.

“Esse é o 24° ano de apresentação, que foi interrompida por dois anos devido à pandemia. Mas graças Deus e à força desse educandário, hoje pudemos assistir essa bela obra de arte, cultura e história. Fico feliz e parabenizo a criatividade e talento de quem escreveu e participou. A Prefeitura sempre vai estar junta para apoiar eventos como este”, afirmou Cícero, que estava acompanhado da primeira dama, Lauremilia Lucena.

O espetáculo do auto natalino ocorre tradicionalmente em frente à escola, ao ar livre. Nos últimos sete anos, no entanto, houve apresentações no interior da escola, no Parque Solon de Lucena e outras canceladas devido à pandemia. Este ano ele retorna ao formato tradicional com música, fogos de artifício, iluminação e mais uma emocionante encenação do nascimento de Jesus Cristo.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, falou sobre o apoio dado pela gestão ao evento, que é uma tradição na Capital. “A Prefeitura abraça e estimula o projeto com estruturas, sistema de som, iluminação e tudo que podemos contribuir para o sucesso do evento. O Natal traz a esperança para o mundo ocidental e não poderíamos deixar de participar desse projeto que faz parte de nossa programação natalina”, destacou.

De acordo com o diretor do Colégio Marista, Aloimar José da Silva, o retorno para a frente da escola era um pedido da comunidade escolar. “Para que isso fosse realizado, a ajuda da Prefeitura era essencial, pois exige cuidado com a praça, com o trânsito e nós encontramos muita boa vontade em nos ajudar. Esse retorno só foi possível devido ao apoio da Prefeitura e é importante destacar que esse é um evento da cidade, feito para a cidade e um momento de alegria para nossa comunidade educativa”, afirmou.

Além da Fundação Cultural de João Pessoa, contribuíram diretamente com o evento a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).