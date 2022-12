Eleitores de Monte Horebe elegem novos vereadores; veja quem venceu

Compartilhe















Os eleitores elegeram, neste domingo (12), nove novos vereadores para a Câmara Municipal. A eleição suplementar foi realizada porque todos os nove vereadores da Casa foram cassados por descumprimento à cota de gênero nas eleições de 2020.

Quase todos os eleitos são do MDB, partido que gerou a irregularidade, e estavam na lista doa afastados.

Foram eleitos e vão retornar à Casa: Cabo Sula (MDB), Junior Guarita (MDB), Torrado (agora no Cidadania), Julhão (MDB) e Joaquim de Dedé (MDB). Novos são: Mayara (MDB), Jefson de Zé Nilton (MDB) Pedro de Bebeu (MDB) e Rudney (MDB).

Após diplomação e posse, eles ficam no cargo até 31 de dezembro de 2024.

Monte Horebe tem 3.983 eleitores aptos a votar, nas 12 seções eleitorais distribuídas em três locais de votação. Eles foram às urnas entre as 8h e 17h.

Veja também MDR reconhece situação de emergência pela estiagem em 140 cidades da Paraíba

Foram registrados 3.103 votos, sendo 33 em branco e 85 nulos.

A desembargadora Maria de Fátima Cavalcanti Maranhão, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), acompanhou e fiscalizou, de perto, a realização da eleição suplementar.

Antes de sair o resultado, a presidente disse que o pleito estava ocorrendo de forma muito tranquila e muito serena, com uma participação intensa do eleitorado.

A Justiça Eleitoral da Paraíba já realizou três eleições suplementares, uma no município de Soledade, realizada no dia 1º de setembro de 2013, outra no município de Cabedelo, ocorrida em 17 de março de 2019, e outra no município de Gado Bravo, ocorrida em 12 de setembro de 2021.

eleições suplementares

fraude à cota de gênero

monte horebe

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

João Azevêdo estará na diplomação de Lula e Alkmin no TSE, nesta segunda

O evento será realizado às 14h no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os diplomas habilitam Lula e Alckmin a tomar posse nos cargos de presidente e vice-presidente perante o Congresso Nacional no dia 1º de janeiro.

Conversa Política

Lula anuncia primeiros ministros e é criticado por falta de mulheres e negros na lista

Segundo o presidente eleito, os nomes de mais ministros serão anunciados na próxima semana.

Conversa Política

MDR reconhece situação de emergência pela estiagem em 140 cidades da Paraíba

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (9) e deve viabilizar a retomada da Operação carro-pipa nessas cidades.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter