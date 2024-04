CPICS Equilíbrio do Ser oferece meditação para gerenciamento do estresse e da ansiedade

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Equilíbrio do Ser, serviço da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS), está com vagas abertas para turmas de meditação. A prática ajuda no gerenciamento do estresse e da ansiedade.

Para participar é preciso que as pessoas se dirijam ao centro, que fica localizado no bairro Bancários, com documento de identificação, cartão do SUS do município de João Pessoa e comprovante de residência. No Centro, passarão por uma escuta com um profissional terapeuta, que fará o acolhimento e o encaminhamento para a prática desejada. Os novos grupos participarão da atividade nas segundas-feiras, no período da tarde, e nas terças e quartas, no horário da manhã.

“A prática da meditação tem sido reconhecida como uma das principais estratégias de manejo do stress e da ansiedade, trazendo inúmeros benefícios para saúde mental, mas também para a saúde física, comprovados cientificamente. Temos a satisfação de ofertar no SUS esse recurso terapêutico que já ajudou a tantas pessoas que passaram pelo Equilíbrio do Ser”, destacou João Segundo, diretor geral do CPICS Equilíbrio do Ser.

Serviço – Para ter acesso às terapias disponibilizadas pelo CPICS Equilíbrio do Ser, o cidadão pode ser encaminhado por sua unidade de saúde da família (USF) de referência ou procurar diretamente o serviço, portando os documentos pessoais (RG, CPF), cartão SUS e comprovante de residência.

O Centro está localizado na Rua João Batista Maia, s/n, Bancários. Para entrar em contato, a população pode ligar para 3213-7634 ou ainda enviar mensagem ou áudio para o WhatsApp 3214-3502. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada, respeitando os preferenciais.