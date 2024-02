Blocos alternativos animam o sábado de Carnaval em João Pessoa

O Carnaval 2024 da Prefeitura da Capital, organizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), segue com sua programação neste sábado (10) com os desfiles dos blocos independentes animando os foliões em diferentes bairros. Elefante da Torre, Vaca Morta, Boi do Bessa, Urso Gay e Raparigas de Chico são as atrações.

Com uma celebração única e contagiante, o bloco das Raparigas de Chico faz concentração no Ponto de Cem Réis, no Centro Histórico da Capital, a partir das 15h. O grupo foi um dos 45 blocos alternativos que recebeu apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) para realizar a festa.

O bloco das Raparigas de Chico surgiu de encontros semanais de amigos amantes do compositor e cantor Chico Buarque. “Durante o Carnaval, nós tínhamos que nos deslocar para cidades de Pernambuco, porque aqui em João Pessoa não tinha nada que nos contemplasse dentro do nosso perfil buarqueano”, conta uma das organizadoras do bloco, Etelvina Fernandes.

Além de Etelvina Fernandes, Silvia Patriota, Ana Otilia, Khivia, Ilderica, Dora Figueiredo e Gilson Renato formam o coletivo que deu origem às Raparigas de Chico. Segundo as organizadoras do bloco, a Polícia Militar estimou a concentração de 13 mil pessoas no evento em 2023. Este ano, elas esperam superar o número.

“O diferencial das Raparigas de Chico é a poesia, o lirismo e o formato do ‘concentra, mas não sai’, em alusão ao grande poeta homenageado. Lugar seguro e encontro de famílias e todas as suas gerações. Convidamos a todos e todas para ter um encontro cheio de leveza artística. Carnavalizar com arte e encantamento. Pular, se enroscar nas serpentinas, assoprar confetes e tocar estrelas de felicidade”, convida Etelvina Fernandes.

Entre as atrações do Carnaval das Raparigas de Chico estão: Orquestra de Frevo Sanhauá; Dj Lane Front; Grupo Voz Ativa; Dj Lane Front; O Bordel do Chico: Dio Ferraz, Mayra Montenegro, Humano Melo & Convidados; Dj Lane Front; e Pollyana Resende.

Carnaval Tradição – Neste sábado (10) começa o Carnaval Tradição, organizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), e a Liga das Escolas de Samba (LiesJP). Os desfiles oficiais acontecem na Avenida Duarte da Silveira (Beira Rio), sempre a partir das 18h.

No sábado (10), desfilam seis tribos indígenas e seis clubes de frevo. No domingo (11), serão quatro tribos e três clubes de frevo, esquentando a avenida para a entrada das quatro escolas de samba. A programação segue na segunda-feira (12) com o desfile das alas ursas. A programação completa do Carnaval 2024 promovido pela Prefeitura de João Pessoa pode ser acessada no link.

Prévias – O Pré-Carnaval 2024 na Capital paraibana começou oficialmente com a abertura do Folia de Rua, no Ponto de Cem Réis, tendo o cantor pernambucano Alceu Valença cantando grandes sucessos, além de Renata Arruda e Yuri Carvalho. Desde a primeira noite, a programação das festividades conseguiram atrair multidão para a avenida e a Via Folia, uma novidade deste ano.

Folia pela cidade – Confira abaixo outros blocos alternativos previstos para sair neste sábado:

Elefante da Torre

Horário: 14h

Local de concentração: Avenida Germiniano da França, Torre

Atrações: Kojac do Banjo, Preto Neto e Orquestra Porta do Sol

Boi do Bessa

Horário: 16h

Local de concentração: Em frente ao Bessa Grill

Atrações: Banda Metal Leve (George Victor), Felipe Alcântara, Orquestras Gambiarra, Mestre Quimba e Paraíso Tropical

Urso Gay

Horário: 20h

Local de concentração: Avenida Coronel Calixto, Cidade Verde -Mangabeira VII

Atrações: Gracinha Teles e banda

Vaca Morta

Horário: 21h

Local de concentração: Praça da Conquista, Padre Zé

Atrações: Val Valim, Gil Júnior e orquestra de frevo