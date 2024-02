Túnel no Retão de Manaíra: entenda como vai funcionar

Foi aberta concorrência pública para a execução da segunda etapa do Parque da Cidade, no bairro do Aeroclube, em João Pessoa. De acordo com o documento, um túnel no Retão de Manaíra vai ser construído para melhorar o fluxo.

Na primeira etapa de mobilidade, já concluída e em funcionamento, foram ampliadas as ruas de acesso e o contorno ao parque, em um investimento de mais de R$ 7 milhões.

O Jornal da Paraíba explica como a obra vai ser estruturada, conforme o projeto da Prefeitura de João Pessoa.

Onde o túnel estará localizado?

O túnel, que faz parte da obra de estrutura do Parque da Cidade, será inserido no cruzamento da Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho com a Rua Reinaldo Tavares De Melo.

Como será o fluxo de veículos no túnel no Retão de Manaíra?

A Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho deve passar por dentro do túnel e a Rua Reinaldo Tavares de Melo passando por cima do túnel.

Os prédios logo após o túnel no Retão de Manaíra inviabilizam a configuração inversa, em decorrência do seu acesso aos estacionamentos. Já do lado oposto, os dois prédios comerciais não devem ser afetados pela configuração proposta ao túnel.

Por que o túnel será construído?

De acordo com o projeto, a análise tomou como base dois pontos principais:

o mínimo impacto das edificações existentes;

a otimização do tráfego da região através de um fluxo contínuo de veículos.

Os prédios da região vão ser afetados?

Os acessos às edificações foram projetados de modo a interferir o mínimo possível nos acessos já utilizados pelas edificações. De modo geral, apenas os dois prédios comerciais anteriores ao túnel na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho sofrem pequenas alterações.

Os acessos às edificações residenciais ficaram livres para o tráfego de veículos e pedestres, já nas comerciais antes do túnel no Retão de Manaíra, o acesso de veículos não poderá ser feito em qualquer região de calçada como é feito hoje. O acesso se dará através da região inicial do lote. Para o shopping, a nova estrutura não afetará em nada o seu acesso, que continuará se dando após a saída do túnel na Avenida Gov. Flávio Ribeiro Coutinho.

Quando a obra do túnel no Retão de Manaíra começa?

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, começou no dia 7 de fevereiro a Concorrência Pública para a execução da segunda etapa do Parque da Cidade, no bairro do Aeroclube.

A cópia do edital e seus anexos estão disponíveis e a disposição dos interessados no site da prefeitura de João Pessoa.

Portanto, ainda não há previsão para início das obras.

Quando o túnel ficará pronto?

De acordo com o cronograma, 80% da obra deve ser concluída no prazo de um ano. Os outros 20% serão concluídos em dois anos.