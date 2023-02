Plantão psicológico

Hospital Santa Isabel implanta projeto de Cooperação em Saúde Mental para atender servidores da Rede Municipal

22/02/2023 | 14:30 | 151

Dentro da política de valorização e cuidados com os servidores públicos e com o objetivo de investir na saúde do trabalhador, levando em consideração o bem-estar físico, mental e social de todos os colaboradores da Rede Municipal de Saúde, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) deu início ao projeto de Cooperação em Saúde Mental.

Dentre as diversas ações, o projeto prevê apoio psicológico não apenas para os profissionais do Hospital Santa Isabel, mas a todos os servidores efetivos, prestadores de serviços e estagiários da Rede Municipal de Saúde, com destaque para o atendimento psicológico realizado no Setting Terapêutico, espaço implantado no Centro de Estudos do HMSI para atendimento dos servidores e colaboradores.

“Trata-se de um projeto de Cooperação em Saúde Mental, que visa atender não só os profissionais do Hospital Santa Isabel, mas de toda Rede Municipal de Saúde. Profissionais que tenham necessidade dessa acolhida, de apoio psicológico, podem solicitar o agendamento”, ressaltou a enfermeira, formada em Psicologia, Karla Fernandes de Albuquerque, coordenadora do Centro de Estudos Afonso Pereira Silva (Ceapes) e idealizadora do projeto, que foi aprovado pela direção da unidade hospitalar e pela Secretaria Municipal de Saúde.

As atividades do plantão psicológico acontecerão nas segundas e quartas-feiras, durante todo o dia, onde podem ser atendidas até 8 pessoas.

O projeto prevê suporte aos servidores com seis focos de atuação. Além do espaço terapêutico, através da escuta psicológica, também conta com o auxílio de uma equipe multidisciplinar desenvolvendo práticas integrativas (como ioga, massagem e auriculoterapia), rodas de conversas, caixinhas das emoções (espalhadas em vários setores as pessoas poderão dizer como estão se sentindo), e, se houver algum caso mais complexo, será feito o encaminhamento para o serviço da rede de saúde maior.

A equipe multidisciplinar é integrada por profissionais das mais diversas áreas de atuação em saúde mental e física, como medicina, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, serviço social e nutrição, entre outras. Todas as atividades serão realizadas no Centro de Estudo do hospital, com parceria de instituições, como a FCM, Unipê, FPB, FTM, FSVP e FSM, professores e profissionais de saúde.

Além de Karla Fernandes, o projeto está sendo coordenado pela psicóloga Emília Rita de Araújo Neta, coordenadora do setor de Psicologia do Hospital, e é amplamente apoiado pela Direção Geral do Santa Isabel, através da diretora-geral, a médica Adriana Lobão.