ASSISTIR AO VIVO Democrata x Villa Nova Campeonato Mineiro de 2023, HOJE (13/03), Palpites, ESCALAÇÕES

O jogo Democrata x Villa Nova acontece HOJE, HOJE (13/03) às 20:30 hs pelo Campeonato Mineiro de 2023, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O time Democrata joga em seus domínios, e tem o mando de campo.

ASSISTIR AO VIVO Democrata x Villa Nova

A Federação Mineira de Futebol (FPF), fez um grande esforço para cobrir ‘todos’ os jogos do campeonato. Entretanto, neste ano, a ‘peculiaridade’ do campeonato mineiro de 2022 advém do fato de Cruzeiro, um dos maiores times do Brasil, estar na série B MAIS UM ANO do Brasil. Esta será a primeira vez em sua história, que o clube disputa o mineiro, rebaixado no brasileiro. Por outro lado, destaca-se a grande campanha do Galo que foi campeão Brasileiro e o América que se classificou para a Libertadores da América em sua fase preliminar.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES DO CAMPEONATO MINEIRO

20:30 Democrata GV 1 x 1 Villa Nova-MG Troféu Inconfidência (Semifinal)

Time DEMOCRATA: Glaycon; Douglas, Gabriel Marques, Rafael Caldeira e Mendonça; Mateus Silva, Mateuzinho, Gabriel Porquinho e Nael; Pablo e Brandão.

Time VILLA NOVA : Thiago Braga; Cleiton Silva, Alex Paulino, João Vítor e Vinicio; Gabriel Oliveira, Ruan Pablo, Breninho e Dodô; Léo Reis e Luan

PRÓXIMOS JOGOS E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIRO DE 2023: VEJA AQUI

Onde assistir Democrata x Villa Nova pelo Campeonato Mineiro HOJE (13/03) às 20:30 hs

Por fim, o Campeonato Mineiro tem suas particularidades. Todos os jogos de Atlético-MG e América-MG podem ser acompanhados na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Para o torcedor do Cruzeiro, as partidas como mandante serão transmitidas pelo streaming do site do jornal O Tempo, e as como visitante pelo Grupo Globo. Demais confrontos (de outros times) do Estadual de Minas, ao menos por enquanto, não têm transmissão prevista.

O Campeonato Mineiro tem cobertura pelo Premiere. Aliás, este ano a Globo deve ainda reduzir a quantidade de jogos transmitidos na TV aberta para alavancar a venda do PPV. Transmissão:

Jogo

20:30 Democrata GV x Villa Nova-MG Troféu Inconfidência (Semifinal)

Canal Transmite? PREMIERE não SPORTV não GLOBO sim O TEMPO/NSPORTS SIM MRNEWS TVN SPORTS

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CAMPEONATO MINEIRO DE 2023

O Campeonato Mineiro de 2023 começa neste sábado e terá Atlético-MG e Cruzeiro em campo. A edição deste ano terá novo formato: os 12 times do Módulo I disputarão o torneio divididos em três grupos de quatro times na fase classificatória. Assim como no Paulistão, as equipes vão enfrentar adversários dos outros grupos. Também volta a final em dois jogos.

Times participantes

Atlético-MG, América-MG, Athletic, Cruzeiro, Caldense, Democrata GV, Democrata SL, Ipatinga, Tombense, Patrocinense, Villa Nova e Pouso Alegre

Grupos

Grupo A: Atlético-MG, Athletic, Villa Nova e Pouso Alegre Grupo B: América, Caldense, Patrocinense e Democrata SL Grupo C: Cruzeiro, Democrata GV, Tombense e Ipatinga

Os primeiros jogos do Mineiro 2023

1ª rodada Sáb (21/1) – 15:00 – Athletic x Tombense – Joaquim Portugal Sáb (21/1) – 16:30 – Atlético-MG x Caldense – Independência Sáb (21/1) – 19:00 – Patrocinense x Cruzeiro – Pedro Alves do Nascimento Suspenso – Villa Nova x Ipatinga – Castor Cifuentes* Dom (22/1) – 18:30 – Pouso Alegre x América-MG – Manduzão Seg (23/1) – 20:30 – Democrata GV x Democrata SL – Mamudão

*Jogo suspenso pelo STJD

Regulamento

As equipes serão divididas em três grupos de quatro times na fase classificatória e somente enfrentarão adversários dos outros grupos. A proposta apresentada e aprovada foi encabeçada por América, Atlético e Cruzeiro.

O objetivo é diminuir as datas destinadas à competição. A primeira fase terá oito datas, e a semifinal e final terão mais quatro datas: três a menos em relação ao torneio de 2022.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais