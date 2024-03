Internacional x Juventude – PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2024, HOJE (25/03), ESCALAÇÕES

Futebol na TV ao vivo: a partida Internacional x Juventude acontece Hoje (25/03) às 21:45 hs. O mandante da partida é o Internacional que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2024. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Futebol na TV: Internacional x Juventude Ao Vivo – Decisão pela Vaga na Final do Campeonato Gaúcho

Nesta segunda-feira, dia 25 de março, o Estádio Beira-Rio será palco de um confronto emocionante entre Internacional e Juventude, válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Com a série empatada em 0 a 0 após o jogo de ida, as duas equipes disputarão uma vaga na grande final.

O Internacional, em busca de garantir sua presença na final do Gauchão, contará com seu elenco comandado pelo técnico Eduardo Coudet. A provável escalação do time colorado inclui jogadores como Anthoni, Bustos, Bruno Henrique, e Lucca. Do outro lado, o Juventude, liderado pelo técnico Roger Machado, também está determinado a alcançar a final e poderá contar com nomes como Gabriel Vasconcelos, Alan Ruschel e Lucas Barbosa.

Para os torcedores que não conseguirem comparecer ao estádio, a partida será transmitida ao vivo pela RBS TV, canal aberto do Rio Grande do Sul, e também pelo canal por assinatura Premiere. O pontapé inicial está marcado para as 21h45, horário de Brasília.

Este confronto promete muita emoção e rivalidade, pois ambos os times lutam pelo prestígio de disputar a final do estadual. Os fãs do futebol gaúcho não podem perder esse duelo decisivo, que definirá quem seguirá em busca do título do Campeonato Gaúcho de 2024.