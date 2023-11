Prefeitura divulga nomes dos aprovados para a 2ª etapa da seleção de profissionais que vão trabalhar nas EMAIs

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) divulgou, nesta quarta-feira (29), o resultado dos recursos com os nomes dos aprovados e o local da realização das provas objetivas do Processo Seletivo Simplificado Interno de profissionais que vão atuar nas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). Para conferir a relação dos candidatos convocados para a realização da prova, basta clicar no link.

As pessoas que tiveram a inscrição ‘Deferido condicionalmente’, como consta no documento em anexo, serão convocadas através de uma ligação telefônica e deverão comparecer na Sedec no dia agendado.

A prova objetiva ocorrerá no dia 03 de dezembro, na Escola Municipal Índio Piragibe, bairro de Mangabeira. Os portões serão abertos às 8h30. Esta terá duração de 2h30, com início às 9h e término às 11h30. O candidato pode se ausentar do local 1h depois do início da prova, mas o caderno de prova só poderá ser levado a parti das 11h. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 minutos.

A prova, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 20 questões de múltipla escolha, sendo cada uma com o valor de cinco pontos, resultando no máximo em 100 pontos. Para aprovação nessa fase, o candidato terá que acertar pelo menos 50% das questões da prova, equivalente a um mínimo de 50 pontos, sob pena de eliminação.

A prova abordará sobre os seguintes temas: Tecnologia de Gestão Educacional, concepção do modelo pedagógico e metodologias de êxito, com a bibliografia para estudo disponível no link: https://sedec.joaopessoa.pb.gov.br/selecao-emai.

O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar para cada questão somente uma das cinco alternativas dadas, com caneta esferográfica preta ou azul, de material transparente. Em caso de omissão, rasura ou indicação de mais de uma alternativa para mesma questão, ao candidato será atribuído zero para referida questão.

EMAIs – No ano de 2023 foi implantado na Rede Municipal de Ensino o Modelo de Escola Ativa Integral em 10 unidades. A partir de 2024 esse modelo será expandido para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto. O Processo Seletivo será para o preenchimento do quadro dessas novas escolas ativas integrais.

Funções – Professor de Educação Básica I e II; diretor escolar; Coordenador Pedagógico (CP); Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF); professor Articulador de Aprendizagem (AA); pedagogo escolar (supervisor ou orientador); psicólogo escolar; e assistente social.