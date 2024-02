Nutricionista faz alerta aos foliões com relação ao consumo de alimentos e bebidas no Carnaval

Carnaval é sinônimo de muita folia, frevo no pé e diversão. Mas para curtir os blocos do Folia de Rua e os desfiles do Carnaval Tradição em João Pessoa e não correr o risco de ir parar em uma unidade de saúde, os foliões devem reforçar a atenção para a boa alimentação e ingestão correta de líquidos para manter a hidratação. A nutricionista e perita em alimentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Alline Grisi, traz orientações e dicas importantes para que os foliões possam brincar um Carnaval mais saudável.

Com relação ao consumo de líquidos, a perita recomenda o seguinte: “O primeiro ponto é beber bastante água potável e água de coco, sendo recomendado de dois a três litros por dia para evitar uma possível desidratação, principalmente se estiver consumindo bebidas alcoólicas, que também vai evitar ressacas. E as bebidas devem estar bem geladas para não causar náuseas”, orientou.

Como o consumo de alimentos é mais variado e específico, Alline Grisi pontuou diversas situações em que o folião deve ficar atento à ingestão de certas comidas. “O folião deve ficar bem atento ao tipo de comida e como ela está acondicionada. Mariscos, frutos do mar, alimentos muito manipulados, como pastelões, tortas, maionese, molhos e cremes, devem ser evitados, pois exigem rigorosos controles de qualidade. O folião não pode exagerar na fritura, pois pode causar enjoo na hora da folia. Frutas fontes de potássio, como banana e abacate, também são boas opções para o café da manhã, pois vão evitar cãibras e garantir um bom funcionamento do sistema muscular”, explicou a especialista.

Outra sugestão da nutricionista para ajudar na digestão é incluir os cereais integrais na dieta, a exemplo de granola, aveia e os farelos, pois são uma ótima fonte de energia e também ajudam a retardar a sensação de fome por mais tempo.