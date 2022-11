Entorse no tornozelo: entenda a lesão que deixou Neymar fora da fase de grupos da Copa

Compartilhe















O entorse no tornozelo, lesão que deixou o atacante Neymar fora da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar após se lesionar no jogo do Brasil contra a Sérvia, na quinta-feira (24), é comum no futebol, segundo explicou o médico ortopedista Glauber Novais, que atua no Botafogo-PB. “Ela tem incidência altíssima, ficando atrás apenas das lesões musculares, no futebol”, disse.

Segundo o médico, o entorse acontece quando há um deslocamento da articulação do tornozelo em uma amplitude de movimento maior do que o normal. “Na maioria das vezes, essa lesão vai machucar as estruturas que estão no tornozelo, como o ligamento, a musculatura, e até a parte óssea”, explica Glauber.

Neymar se machucou aos 22 minutos do segundo tempo, após um drible contra o zagueiro sérvio Milenkovic, que acabou derrubando o jogador durante o lance. O atacante ainda chegou a continuar na partida, mas foi substituído por Antony aos 34 minutos, quando Richarlison já tinha feito os dois gols que definiram a partida.

Neymar sai de campo após sofrer entorse no tornozelo Foto: Reprodução/Twitter/fifaworldcup_pt

Ainda de acordo com Glauber, o tratamento imediato para os casos de entorses é tentar reduzir o edema para que a lesão não aumente. “É preciso controlar a inflamação inicial e o edema, para só então se fazer o diagnóstico por imagem associado com exame físico e saber se há estabilidade da articulação. Estes exames são necessários para poder guiar o tratamento e determinar o tempo de recuperação”, explicou o profissional.

Veja também João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25)

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, informou nesta sexta-feira (25) que após passarem por exames de imagem, tanto Neymar quanto Danilo, ambos com lesões nos tornozelos, já começaram a fazer sessões de fisioterapia, porém não vão jogar contra a Suíça, na segunda-feira (28) e contra Camarões, na sexta-feira (2).

“O tratamento específico e o tempo de retorno depende do grau da lesão. Nas lesões de grau um, normalmente em uma semana o jogador já está apto para voltar às atividades. Nas de grau 2 ou três, é preciso avaliar se há estabilidade, então fica um pouco indefinido o tratamento e o tempo de retorno das atividades normais”, completou Glauber Novais.

O Brasil lidera o Grupo G da Copa com três pontos, assim como a Suíça, mas a seleção canarinha tem vantagem no saldo de gols. As seleções se enfrentam na segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.

brasil

Catar

copa do mundo

entorse no tornozelo

neymar

seleção brasileira

Sérvia

Diogo Almeida

Jornalista, músico e RPGista, não necessariamente nesta ordem.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Máscaras em aviões e aeroportos passam a ser obrigatórias

Decisão sobre uso de máscaras foi tomada pela Anvisa, visando a reduzir o risco de contágio de covid-19, diante do aumento expressivo de casos da doença.

Saúde

João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25)

Além das Unidades de Saúde da Família (USF), policlínicas municipais e do ponto fixo no Shopping Mangabeira, as vacinas também serão ofertadas no Centro de Imunização, localizado na Torre.

Saúde

Paraíba confirma mais de 1,5 mil novos casos de Covid-19

No total, já são 663.830 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter