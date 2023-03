Atriz Erika Januza vai interpretar uma Maria negra na Paixão de Cristo de João Pessoa

Compartilhe















A Fundação Cultural (Funjope) de João Pessoa confirmou nesta segunda-feira (13) a participação da atriz Érika Januza no espetáculo “A Paixão de Cristo”, que será encenado na Semana Santa na capital paraibana. A artista global vai interpretar Maria, mãe de Jesus, no musical que será representado no adro do Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico da cidade, de 6 a 9 de abril.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observa que, ao longo dos últimos dias, a Fundação está dando forma ao espetáculo. Ele reforça que, este ano, o espetáculo está ligado à experiência musical. “Vamos trabalhar o tema da inclusão com uma Maria negra. Não tenho dúvida de que teremos um belíssimo espetáculo”, avalia.

A Paixão de Cristo, em 2023, envolve os atores e atrizes da cidade, a Companhia Municipal de Dança e músicos locais.

Espetáculo

Com texto do ator e professor de teatro Everaldo Vasconcelos e direção geral do ator Edilson Alves, o espetáculo terá oito músicas tradicionais religiosas que serão selecionadas para embalar a história. Tem cenografia e adereços do ator Dadá Venceslau, figurino de Nelson Alexandre, assessoria de Sânzia Márcia e Adriana Germano. A direção musical é do maestro Rogério Borges e a assistência de direção é de José Maciel.

Além da artista nacional que fará parte do elenco, a Funjope divulgou, na sexta-feira (10), o resultado da seleção dos atores locais que vão atuar no espetáculo. Foram selecionados por meio de edital 40 atores e atrizes.

Serão quatro dias de espetáculo. Na quinta-feira (6 de abril), a encenação tem início às 19h. Na sexta (7) e sábado (8), serão duas apresentações, às 18h e às 20h30. Já no domingo, o espetáculo será a partir das 19h.

O diretor geral do espetáculo, Edilson Alves, afirma que os ensaios acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, no Teatro Lima Penante.

