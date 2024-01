Ídolo do Atlético-MG, Hulk inicia temporada em busca de atingir os 100 gols pelo clube

Hulk completará três anos como jogador do Atlético-MG no próximo dia 29 de janeiro. Isso, claro, considerando a data oficial que o Galo de Belo Horizonte anunciou o atacante paraibano. Mas, antes de seu “aniversário” como atleticano, o atacante buscará atingir uma marca imponente no Alvinegro: 100 gols marcados.

Desde 2021 em Belo Horizonte, Hulk já balançou as redes em 95 oportunidades. Isto é, em quase três temporadas, o atacante natural de Campina Grande teve uma média superior a 30 gols por ano no Atlético-MG.

Em seu primeiro ano no Galo, Hulk terminou a temporada com 36 gols em 68 partidas e foi o grande regente do ano memorável do Atlético-MG, com as conquistas do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

Na última temporada pelo Atlético-MG, ele marcou 30 gols e contribuiu com 14 assistências em 59 jogos. O jogador, mais uma vez, se consolidou como um dos grandes nomes do futebol brasileiro e fez uma dupla de excelência com o atacante Paulinho, também do Galo.