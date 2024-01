onde acompanhar, horário e informações pelo Paraibano 2024

Pela 2ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024, São Paulo Crystal x Campinense reunirá dois times que perderam em suas partidas de estreia na competição estadual. A partida acontecerá no Estádio Amigão, em Campina Grande, com mando do Carcará, a partir das 16h deste domingo.

Do lado mandante, a missão é sair da lanterna do Campeonato Paraibano. O São Paulo Crystal iniciou o estadual sendo goleado pelo Botafogo-PB. Mesmo saindo à frente no placar e tendo um jogador a mais desde a metade do 1º tempo, o Carcará levou cinco gols do Belo no Estádio Almeidão, o que deixou a equipe com o pior saldo de gols após a conclusão da 1ª rodada da competição.

Já o Campinense fará o seu primeiro jogo em Campina Grande, mas jogando como visitante. O Rubro-Negro vai a campo depois de amargar uma derrota por 2 a 1 contra o Pombal, no Marizão. Wanderson e Tharlles marcaram para os donos da casa, enquanto o zagueiro Eduardo descontou para a Raposa. Com a derrota, a equipe encerrou a rodada de estreia no estadual na 7ª colocação na tabela de classificação.

Dia, hora e local de São Paulo Crystal x Campinense

Dia: 28/01;

Hora: 16h;

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande.

Transmissão de São Paulo Crystal x Campinense

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de São Paulo Crystal x Campinense ficarão por conta da Rádio CBN . A narração será de Edson Maia , com os comentários de Léo Alves e as reportagens de Afonso Carlos;

pelas ondas do rádio, as emoções de São Paulo Crystal x Campinense ficarão por conta da . A narração será de , com os comentários de e as reportagens de Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Últimas escalações

Dalton; Erick, Souza Tibiri, Wendel Lomar e Furlan; Júlio Rusch, Rodrigo e Bruno Leite; Jean Silva, Kiko e Bruno Mota. Técnico: Cristian de Souza.

Rodrigues, Breno, Eduardo, Ramon e Madson; Rayanderson, Bruno (Igor Goularte) e Alan Pedro; Luan (Nickson), Jonatas (Alison Daniel) e Maycon Rangel (Kaio). Técnico: Francisco Diá.

Dia a dia do Campinense

A Raposa folgou na segunda-feira.

O elenco rubro-negro realizou um treino tático no Estádio Renatão durante a manhã. A bateria de treinos foi repetida no turno da tarde.

