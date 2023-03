Reconhecimento

Cícero Lucena participa de entrega do título de cidadão paraibano a Carlinhos de Jesus

07/03/2023 | 21:54 | 46

O bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de 1953. Desde o início da noite desta terça-feira (7), no entanto, ele passa a ser também paraibano. O artista recebeu, em solenidade realizada no Teatro Santa Roza, no Centro da Capital, o título de cidadão paraibano. A solenidade foi prestigiada pelo prefeito Cícero Lucena e marcada pela apresentação da Companhia Municipal de Dança, que performou a convite do coreógrafo.

“Há muito tempo tenho o prazer de ser amigo de Carlinhos e percebo em suas práticas o carinho pela Paraíba. Ele, por meio de sua capacidade profissional e artística, tem sempre buscado incentivar e promover a cultura utilizando a dança. Carlinhos foi um dos grandes incentivadores para que criássemos a Companhia e a Escola Municipal de Dança, formando, descobrindo e promovendo novos talentos”, afirmou o prefeito.

Carlinhos chegou ao Teatro com os olhos marejados. “Estou emocionado, pois essa terra tanto me ensinou e tanto me deu. Durante toda a minha trajetória, são mais de 30 anos, eu convivi com esta cultura, com essa gente, com paraibanos que fazem parte da minha história. Gostaria de dar um retorno, mas mais uma vez a Paraíba me surpreende”, afirmou o artista.

O título chega após proposição da deputada estadual Cida Ramos, que falou da importância do bailarino para a cultura brasileira. “Ele ensinou para o Brasil que se dança mesmo é com a alma. Foi o primeiro a colocar pessoas com deficiência no palco. Além de sua presença constante na Paraíba, ele leva nossos talentos”, afirmou.

Durante a solenidade, a música paraibana Flávia Wenceslau foi homenageada com a Medalha Augusto dos Anjos. “É uma alegria, pois é a colheita de mais de 20 anos de dedicação à arte. Minhas raízes são paraibanas, são fortes e me fazem ser quem eu sou”, afirmou ela, que é paraibana de Nova Floresta.

Apresentação – A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa se apresentou no evento à convite de Carlinhos de Jesus. O bailarino é padrinho da Companhia, que se apresentou ao som da canção Feira de Mangaio, de Sivuca. Após a apresentação Carlinhos afirmou estar orgulhoso pela beleza, encantamento e entrega à arte.

Outra apresentação da noite foi a da passista Fabiana Palmeira, da escola Império do Samba. Ela performou ao som do samba-enredo da escola Dragões da Real, que homenageou a cidade de João Pessoa com apoio da Prefeitura Municipal no grupo especial do Carnaval de São Paulo este ano.