Segurança

Guarda Civil Metropolitana monta planejamento estratégico para o São João Multicultural

21/06/2023 | 15:02 | 41

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, elaborou um planejamento estratégico especial de trabalho para garantir a segurança de quem for prestigiar os shows do São João Multicultural, que irão ocorrer a partir da noite desta quinta-feira (22) no Parque Solon de Lucena. A expectativa é repetir o sucesso do ano passado, uma festa junina para toda a família aproveitar com total tranquilidade.

João Almeida, secretário de Segurança do Município, ressaltou que o trabalho vai acontecer em parceria com as forças de segurança do Estado. “Estamos em mais um ano com a missão de apresentar uma festa junina cultural, segura e voltada para toda a família. É o desejo do nosso prefeito Cícero Lucena e estamos empenhados na segurança. Montamos um esquema de segurança inteligente, com agentes da Guarda espalhados por todo o perímetro do evento para trazer segurança tanto para quem chega quanto para quem se faz presente no Parque Solon de Lucena. Nossas equipes estão preparadas e equipadas para garantir que a festa aconteça em paz”, garantiu.

O São João Multicultural contará com guardas realizando o patrulhamento a pé, viaturas nos corredores da Lagoa e a equipe de motopatrulhamento. “Queremos que cada pessoa que esteja presente na festa se sinta segura e também venha na intenção de festejar. Mas para as que estiverem mal intencionadas, a nossa tropa estará preparada para coibir qualquer ação que fuja da normalidade. A população tem canal aberto com a nossa Guarda e pode acionar qualquer um de nossos servidores no evento caso se faça necessário”, afirmou Vitor Almeida, comandante da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

De acordo com o diretor de operações da Guarda Civil Metropolitana, Sandro Alex, o evento contará ainda com monitoramento aéreo através de drones e o ônibus da corporação estará posicionado de forma estratégica dentro da festa, onde haverá também um posto de observação montado. “Desde o início do mês, nos reunimos constantemente com a tropa para alinhar as estratégias de segurança para o evento, que teve início com o Festival de Quadrilhas Juninas, onde tivemos êxito total no quesito segurança para o público que se apresentou, assistiu ou trabalhou”, reforçou Sandro Alex.