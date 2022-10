Saúde em Nossas Mãos

Instituto Cândida Vargas apresenta experiência positiva com projeto em Brasília

25/10/2022

Os profissionais do Instituto Cândida Vargas (ICV) compartilharam, nesta terça-feira (25), em Brasília, a experiência positiva que obtiveram com o projeto ‘Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil’. Diante do sucesso nos indicadores da pneumonia associada à ventilação mecânica, a maternidade da Prefeitura de João Pessoa foi convidada para apresentar um relato de experiência na Sessão de Aprendizagem Presencial, que aconteceu com todos os hospitais envolvidos.

“A apresentação foi extremamente satisfatória, pois pudemos apresentar todas as melhorias, com o nosso processo de trabalho que nós temos modificado dentro da unidade para alcançar nossos objetivos. Os nossos consultores ficaram com a nossa apresentação, informando que a UTI Neonatal do ICV está no caminho certo, reduzindo as infecções. Então, foi positiva demais nossa apresentação”, relatou Juliana Brito, enfermeira diarista do ICV e líder do projeto.

Segundo Sandra Maria Dias de Queiroz, assessora pedagógica do Centro de Estudos do Instituto Cândida Vargas, em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica, o ICV tinha como objetivo reduzir de 8,70 (linha de base) para 6,09, no período de agosto de 2021 até outubro de 2023, porém, em agosto deste ano já atingiu a marca estabelecida.

“No ICV, o projeto funciona na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, na perspectiva da redução e prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, associada ao uso de cateter venoso central e da pneumonia associada à ventilação mecânica. Além disso, tem também como perspectiva fundamental o aumento da adesão dos profissionais à higienização das mãos”, explicou Sandra Maria.

Equipe que representará oICV – Juliana Brito dos Santos Castro, enfermeira da UTI Neonatal; Mariana Luna Castor Camelo, enfermeira da comissão de controle de infecção hospitalar; Shamya Lewys Bandeira, médica da UTI Neonatal; Thais de Sousa Gondim, fisioterapeuta da UTI Neonatal.

O objetivo do projeto é prover o suporte técnico e metodológico para as unidades de terapia intensiva dos hospitais selecionados para o projeto ‘Saúde em Nossas Mãos’, visando aprimorar o desempenho na segurança do paciente por meio da aplicação de diretrizes de práticas seguras para prevenção de infecção. Essas diretrizes foram desenvolvidas pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI), tendo como fundamento o Modelo de Melhoria e Breakthrough Series (BTS).

De acordo com a equipe técnica, uma das missões do projeto é reduzir 30% na densidade das infecções; desenvolver capacidades das equipes em realizar a implantação dos pacotes de mudanças relacionadas à prevenção de infecções; aumentar a adesão dos profissionais da unidade de terapia intensiva ao protocolo de higiene de mãos em 30%; e apoiar o modelo de avaliação de custos nas infecções relacionadas à assistência à saúde.

Implantação do projeto no ICV – Foram realizadas algumas sessões virtuais e presenciais de aprendizagem, onde acontecem o apoio técnico e educacional. No Instituto Cândida Vargas, são oferecidos pelos profissionais do Hospital Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul.

O suporte técnico é oferecido pelo conjunto dos seis hospitais do Proadi-SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, sendo uma aliança entre os hospitais de referência no Brasil e do Ministério da Saúde. Os seis hospitais são: Albert Einstein, Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Moinhos de Vento e Sírio-Libanês.