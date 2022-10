ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, QUARTA (26/10) – BOLA ROLANDO

COnfira os jogos de hoje com Libertadores, campeonatos europeus e Série B Onde assistir os jogos de hoje

JOGOS DE QUARTA (26/10)

Campeonato Brasileiro

19:30 Botafogo x Bragantino Rodada 34 21:45 Corinthians x Fluminense Rodada 34 21:45 Internacional x Ceará Rodada 34 21:45 Goiás x América-MG Rodada 34

Liga dos Campeões

13:45 Club Brugge x Porto Rodada 5 13:45 Internazionale x Viktoria Plzen Rodada 5 16:00 Napoli x Rangers Rodada 5 16:00 Ajax x Liverpool Rodada 5 16:00 Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen Rodada 5 16:00 Barcelona x Bayern de Munique Rodada 5 16:00 Tottenham x Sporting Rodada 5 16:00 Eintracht Frankfurt x Olympique de Marselha Rodada 5

Campeonato Brasileiro sub-17

15:30 Grêmio x Santos Semifinal

Campeonato Paraense Segunda Divisão

09:30 Santa Rosa x Vila Rica Quartas de final

Campeonato Pernambucano Série A2

15:00 Flamengo de Arcoverde x Maguary Rodada 1 15:00 Vitória-PE x Centro Limoeirense Rodada 1 15:00 Petrolina x Porto-PE Rodada 1 20:00 Central x Decisão Rodada 1

Taça Libertadores Feminina

19:00 Palmeiras x América de Cali Semifinal

COPA DA ARGENTINA

26.10. 18:00 Banfield X Talleres Córdoba 26.10. 21:30 Patronato X Boca Juniors

COLOMBIANO

26.10. 22:00 Millonarios x Independiente Medellín –

