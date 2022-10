Prefeitura de Campina Grande abre para a sociedade civil consulta pública sobre o Currículo Local | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), disponibilizou nesta segunda-feira, 24 de outubro, uma consulta pública para participação de gestores, servidores da Educação e membros da sociedade civil sobre o documento complementar da Proposta Curricular do Estado da Paraíba (PCEPB). A consulta pública ficará disponível até o dia 20 de novembro e contempla os componentes de História, Geografia, Arte, Ciências e Filosofia, considerando as particularidades do município.

O documento apresenta contribuições significativas nos cinco componentes curriculares e, através dele, a Seduc objetiva valorizar o currículo local. Por meio de um formulário, disponível neste link, qualquer profissional da educação pode analisar a proposta formulada por professores da Rede Pública Municipal de Ensino, com orientação da equipe Seduc, e contribuir com sugestões.

Após a consulta pública, a Seduc realizará um filtro das contribuições a fim de atualização do documento, para, posteriormente, ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para homologação.Para acessar o documento completo com a proposta do Currículo Local Complementar ao PCEPB, os participantes devem acessar este link.

De acordo com o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, a participação das pessoas nesse processo é essencial. “Essa consulta é um importante instrumento de participação popular. É essencial que pessoas que se interessam em fazer parte das políticas públicas, que impactam na educação dos nossos meninos e meninas da Rede Municipal, leiam o documento e participem e ajudem na construção”.

Codecom