Prefeitura avança na implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão 

O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) garante agilidade no atendimento e precisão no diagnóstico de cada paciente. Apesar de existir desde 2014, no âmbito do Ministério da Saúde, a Prefeitura de João Pessoa deu o pontapé inicial na implantação do prontuário eletrônico apenas na atual gestão. A chegada dessa ferramenta está trazendo mais segurança, acessibilidade e redução dos custos, uma vez que diminui a utilização de papéis, impressoras, arquivamento, etc.

Para que a implantação do prontuário eletrônico fosse possível, uma série de mudanças precisou ser realizada. “Antes de qualquer coisa, nós tivemos que reestruturar os nossos prédios para que pudessem receber a internet. Depois, começamos a compra e distribuição de equipamentos como computadores, notebooks e tablets. Agora, com o sistema já instalado, estamos finalizando a capacitação dos nossos servidores, para que, muito em breve, toda a nossa rede esteja utilizando o prontuário eletrônico”, explicou o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Até o momento, 100% das Unidades de Saúde da Família, farmácias, almoxarifados e policlínicas atendem seus usuários com o sistema totalmente informatizado. Nas Unidades de Pronto Atendimento, a UPA Bancários também já atua com o sistema em pleno funcionamento e, está servindo de piloto para que as demais UPAs tenham a fase de implantação finalizada com sucesso.

“Os serviços que estão em fase de implantação podem apresentar, eventualmente, um tempo de espera um pouco maior em comparação aos que já estão 100%, uma vez que este é um momento também de adaptação e teste, tanto do sistema quanto para os nossos servidores que estão aprendendo a lidar com os novos equipamentos e sistema”, ressalta o secretário municipal.

Nos Hospitais Municipais Prontovida, Santa Isabel, Complexo Hospitalar de Mangabeira, Instituto Cândida Vargas e Infantil do Valentina, o prontuário está implantado em setores específicos de cada unidade. A implantação segue em ritmo acelerado, de acordo com as especificidades de cada unidade hospitalar. Na Atenção Especializada, o PEC está em fase final de implantação, já funcionando em 98% dos serviços que compõem esse nível assistencial.