Cícero Lucena inspeciona obras do primeiro Hospital Veterinário de João Pessoa e projeta entrega até junho

Com obras avançadas, o primeiro Hospital Veterinário de João Pessoa está sendo erguido pela Prefeitura para ser referência no cuidado com os pets, prestando uma assistência especializada e procedimentos completos. Nesta terça-feira (20), o prefeito Cícero Lucena inspecionou o andamento dos trabalhos, da Secretaria de infraestrutura (Seinfra), manteve a previsão de conclusão para o primeiro semestre desse ano e disse que o equipamento, somado a Clínica do Pet, Castramóvel e Centro de Zoonoses, forma uma rede de proteção, que coloca a Capital na vanguarda da causa animal.

“Feliz em estar aqui acompanhando essa obra, que faz parte de um projeto de cuidar, com carinho, com respeito dos pets da cidade de João Pessoa. Hoje, nós já temos a Clínica Pet, no Mercado Central, e agora estamos complementando esse serviço, com essa obra do Hospital Veterinário, que vai não só ampliar o número de atendimentos, mas, também, ampliar a qualidade e a quantidade desse serviço. Para que João Pessoa cumpra o seu papel de ser uma cidade inclusiva, com oportunidade, com respeito, inclusive com os nossos pets. Com fé em Deus, vamos entregar ainda nesse primeiro semestre essa obra que vai garantir que João Pessoa será cada vez melhor”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, até o final de março será concluída a parte estruturante da obra, que é a fase mais demorada, explicou. Ele ainda adiantou que, após a conclusão da estrutura, a Prefeitura vai avançar na instalação de equipamentos, execução dos projetos internos e que até o mês de junho a população de João Pessoa estará utilizado o Hospital Veterinário.

“Já estamos subindo os pilares do segundo pavimento, esperamos até final de março, termos toda a parte estrutural pronta, já estamos na fase de fechamento, ou seja, de tijolo, chapisco, reboco, parte de instalação elétrica e hidráulica no pavimento térreo. Depois dessa parte vamos colocar mais equipes de instaladores, em parte elétrica e hidráulica, sistema todo, sistema de ar-condicionado, a infraestrutura e também a parte externa. Daqui a pouco a gente vai começar a liberar parte do estacionamento, de muro e, assim, esperamos concluir dentro do prazo”, afirmou o secretário.

Em uma área de 2 mil metros quadrados, a estrutura vai contar com seis consultórios, dois postos de enfermagem, dois centros cirúrgicos, sala de raio X, sala de laudos, farmácia, duas salas de recuperação e isolamento, sala de triagem, laboratório, central de gás, rouparia, necrotério e estacionamento.

O Hospital Veterinário será administrado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), com um custo operacional estimado em R$ 300 mil por parte da Prefeitura de João Pessoa. A expectativa é de que sejam realizados cerca de mil atendimentos mensais e três mil procedimentos.