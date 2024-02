Teatro Ednaldo do Egypto recebe pelo segundo ano o bloquinho infantil Planetta Folia

10/02/2024 |

08:00 |

23

O Teatro Municipal Ednaldo do Egypto, mantido pela Secretaria de Educação de João Pessoa (Sedec-JP), está sempre em movimento. No dia 11 de fevereiro, às 16h30, o Teatro será o ponto de concentração, pelo segundo ano consecutivo, para o bloquinho infantil Planetta Folia.

“Foi muito importante para a gente o bloquinho aqui na frente. Só gratidão ao prefeito Cícero Lucena, a secretária da Educação, América Castro, e a todos da Secretaria por acreditar nos feitos do Teatro Ednaldo do Egypto e toda equipe”, disse a diretora da casa de espetáculos, Letícia Rodrigues.

O bloquinho infantil será animado pela banda Planetta Mágico que traz um repertório de clássicos infantis que marcaram época como Balão Mágico e Trem da Alegria, além de algumas músicas autorais.

A frente do Ednaldo do Egypto fica lotada com as crianças e famílias, principalmente do bairro São José. No ano passado a direção do Teatro preencheu várias fichas para as crianças terem acesso aos cursos oferecidos na casa de espetáculo.

Nesta edição, as crianças e suas famílias desfrutarão de uma tarde lúdica cheia de brincadeiras e muita diversão, com todos os personagens infantis que passaram pelo Teatro Ednaldo do Egypto, além da distribuição de brindes, maquiagens artísticas e muita música.

A banda Planetta Mágico tem a direção de Alexandra Oliveira e Ryan Nery com os personagens cantores Lua e Mártin.